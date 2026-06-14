Por qué no juega Kendry Páez en Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

El jugador de 19 años no aparece entre los titulares en su debut mundialista. Enterate acá el motivo.

Por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Ecuador enfrenta este domingo a su par de Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El elenco comandado por Sebastián Beccacece busca comenzar con el pie derecho en un duelo crucial.

La Tri sale con lo mejor que tiene a disposición, aunque Kendry Páez no aparece entre los titulares para el choque ante los africanos. El jugador que pertenece a Chelsea y está cedido en River Plate forma parte de los 26 convocados, pero no saldrá desde el arranque ante los marfileños.

La ausencia de Páez entre los titulares de Ecuador se debe exclusivamente a una decisión táctica de Beccacece. La joya de 19 años está entre los suplentes del elenco sudamericano y, si el DT lo requiere, podrá ingresar como relevo para ayudar a su selección.

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador. (Foto: Getty)

Las formaciones confirmadas de Ecuador y Costa de Marfil

ECUADOR: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah. DT: Sebastián Beccacece.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomande, Seko Fofana, Fran k Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé y Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Publicidad

El fixture del Mundial 2026

Datos clave