¿Dónde y en qué estadio se está jugando Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026?

El recinto tiene una capacidad para 80.824 espectadores y es el más grande de su país, así como el noveno del mundo.

Las selecciones de Uzbekistán y Colombia hacen su estreno este miércoles en el Mundial 2026 bajándole la persiana al Grupo K en su primera jornada, tras el empate 1-1 que firmaron más temprano Portugal y RD Congo. Por esa razón, si hay un ganador será también quien se quede con la primera posición en soledad. El encuentro que puede verse en Argentina por DSports, Paramount+, Amazon Prime y TyC Sports, y es arbitrado por el inglés Anthony Taylor.

La sede del partido es el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Inaugurado en mayo de 1966, está aplazado en el área metropolitana de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán. Con una capacidad para 80.824 espectadores, es el segundo recinto con mayor aforo de toda la competencia detrás de AT&T Stadium, que posee un total de 94.000 asientos.

Estadio Azteca.

En dicho inmueble, no solo hace de local la Selección de México, sino que también Club América, Cruz Azul y Atlante. Además, en esta edición logró un hito sin igual: albergó tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo, siendo las primeras ocasiones en 1970 y 1986.

Cabe destacar que artistas como Menudo, Elton John, Michael Jackson, Gloria Estefan, Juan Gabriel, Lenny Kravitz, Luis Miguel, Enrique Bunbury, Paul McCartney y U2 son algunos de los que brindaron shows musicales a lo largo de las seis décadas que lleva en pie.

¿Qué otros partidos recibirá en este Mundial?

El recinto tuvo la posibilidad de albergar el partido inaugural, donde México le ganó por 2-0 a Sudáfrica, pero además del juego entre Uzbekistán y Colombia, tendrá la chance de ser protagonista en República Checa – México. Son los únicos partidos correspondientes a la fase de grupos que se disputan allí.

Publicidad

Por otra parte, cabe destacar que el miércoles 1 de julio tendrá la posibilidad de recibir a los países que se enfrenten por los 16avos de final, mientras que cinco días más tarde, es decir el lunes 6 del mismo mes, tendrá uno de los juegos correspondientes a los octavos de final.

Estadio Azteca.

DATOS CLAVES

Uzbekistán y Colombia debutan este miércoles por el Grupo K del Mundial 2026.

debutan este miércoles por el Grupo K del Mundial 2026. 80.824 espectadores es la capacidad total del Estadio Azteca en la Ciudad de México.

es la capacidad total del Estadio Azteca en la Ciudad de México. Tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo se jugaron en el Estadio Azteca.