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Mundial 2026

Qué pasa si Corea del Sur gana, empata o pierde con República Checa por el Mundial 2026

En Guadalajara, asiáticos y europeos cierran la primera fecha del Grupo A.

Corea del Sur y República Checa se enfrentan por el Mundial.
© GettyCorea del Sur y República Checa se enfrentan por el Mundial.

En el Estadio AKRON de Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Corea del Sur cierra la primera jornada al enfrentarse a la Selección de República Checa en búsqueda de iniciar su camino con los tres puntos.

El elenco asiático, que tendrá a Heung Min Son como máxima figura clasificó a este certamen tras una buena performance en las Eliminatorias de la AFC, mientras que los europeos llegaron luego de vencer a Dinamarca por penales en el repechaje de la UEFA.

Qué pasa si Corea del Sur gana, empata o pierde con República Checa por el Mundial 2026

  • Si Corea del Sur gana: en caso de iniciar el Mundial con una victoria, el seleccionado asiático sumará tres puntos y quedará en zona de clasificación a 16avos de final.
  • Si Corea del Sur empata: una igualdad en Guadalajara le dará un punto tanto al combinado asiático como al europeo.
  • Si Corea del Sur pierde: la derrota deja a Corea con 0 puntos en su grupo y le da 3 a República Checa, por lo que quedará en la última posición del grupo.

Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

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Datos claves

  • Corea del Sur y República Checa cierran la primera jornada del Mundial 2026.
  • El partido del Grupo A se disputa en el Estadio AKRON de Guadalajara.
  • El delantero Heung Min Son es la máxima figura del elenco asiático.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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