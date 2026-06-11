En el Estadio AKRON de Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Corea del Sur cierra la primera jornada al enfrentarse a la Selección de República Checa en búsqueda de iniciar su camino con los tres puntos.

El elenco asiático, que tendrá a Heung Min Son como máxima figura clasificó a este certamen tras una buena performance en las Eliminatorias de la AFC, mientras que los europeos llegaron luego de vencer a Dinamarca por penales en el repechaje de la UEFA.

Qué pasa si Corea del Sur gana, empata o pierde con República Checa por el Mundial 2026

Si Corea del Sur gana: en caso de iniciar el Mundial con una victoria, el seleccionado asiático sumará tres puntos y quedará en zona de clasificación a 16avos de final.

en caso de iniciar el Mundial con una victoria, el seleccionado asiático sumará tres puntos y quedará en zona de clasificación a 16avos de final. Si Corea del Sur empata : una igualdad en Guadalajara le dará un punto tanto al combinado asiático como al europeo.

: una igualdad en Guadalajara le dará un punto tanto al combinado asiático como al europeo. Si Corea del Sur pierde: la derrota deja a Corea con 0 puntos en su grupo y le da 3 a República Checa, por lo que quedará en la última posición del grupo.

Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

La tabla de posiciones del Mundial 2026

Datos claves

Corea del Sur y República Checa cierran la primera jornada del Mundial 2026.

y cierran la primera jornada del Mundial 2026. El partido del Grupo A se disputa en el Estadio AKRON de Guadalajara.

se disputa en el de Guadalajara. El delantero Heung Min Son es la máxima figura del elenco asiático.