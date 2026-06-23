El equipo comandado por Roberto Martínez buscará su primera victoria en el certamen para acomodarse en el Grupo K y no complicar su clasificación a la siguiente ronda.

Este martes 23 de junio, Portugal se mide frente a Uzbekistán por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que se disputará en el NRG Stadium, será absolutamente vital para definir el futuro de ambos combinados en la competencia.

Seguí toda la acción del Mundial 2026 por Disney+

Los lusos llegan a este compromiso tras un debut con sabor agridulce, donde apenas lograron cosechar un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo. Por su parte, el conjunto asiático atraviesa una situación aún más apremiante, ya que cayó en su estreno por 3-1 frente a Colombia y no tiene margen de error si quiere seguir con vida en el torneo.

Ante este panorama de urgencias, los capitaneados por Cristiano Ronaldo saben que el resultado de hoy marcará el rumbo de su participación mundialista. A continuación, repasamos todos los escenarios posibles.

NRG Stdium, Houston, Texas.

¿Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde con Uzbekistán por el Mundial 2026?

Si Portugal gana , el elenco dirigido por Roberto Martínez alcanzará las 4 unidades y dará un paso gigante hacia la clasificación a los 16avos de final. Dependiendo del resultado que se dé en el otro encuentro de la zona entre Colombia y RD Congo, Portugal podría acomodarse en lo más alto de la tabla, llegando con muchísima mayor tranquilidad al último y exigente duelo frente a los sudamericanos.

, el elenco dirigido por Roberto Martínez alcanzará las y dará un paso gigante hacia la clasificación a los 16avos de final. Dependiendo del resultado que se dé en el otro encuentro de la zona entre Colombia y RD Congo, Portugal podría acomodarse en lo más alto de la tabla, llegando con muchísima mayor tranquilidad al último y exigente duelo frente a los sudamericanos. Si Portugal empata , los europeos sumarán su segundo empate consecutivo y llegarán a los 2 puntos . Si bien este resultado no los dejará eliminados de manera matemática, su situación se volverá extremadamente delicada: estarán obligados a salir a buscar un triunfo a todo o nada en la última jornada frente a Colombia para asegurar su boleto, o de lo contrario comenzarán a depender de la diferencia de gol y de otros resultados para intentar clasificar como uno de los mejores terceros.

, los europeos sumarán su segundo empate consecutivo y llegarán a los . Si bien este resultado no los dejará eliminados de manera matemática, su situación se volverá extremadamente delicada: estarán obligados a salir a buscar un triunfo a todo o nada en la última jornada frente a Colombia para asegurar su boleto, o de lo contrario comenzarán a depender de la diferencia de gol y de otros resultados para intentar clasificar como uno de los mejores terceros. Si Portugal pierde, representaría un batacazo histórico en la Copa del Mundo y quedaría al borde de la eliminación. El equipo estaría estancado con apenas 1 punto sobre 6 posibles, ubicándose en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo K. Para evitar una catástrofe y una despedida prematura, necesitarían golear a Colombia en la fecha final y rezar por una combinación de resultados que les permita avanzar por la ventana.

¿Qué canal pasa Portugal vs. Uzbekistán?

El partido entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+, DGO y Amazon Prime— y Telefe, TyC Sports, además de los streamings de Disney+ Premium, Mi Telefe y TyC Sports Play.

Publicidad

¿A qué hora se juega Portugal vs. Uzbekistán?

Los seleccionados de Portugal y Uzbekistán se encontrarán frente a frente este martes 23 de junio, desde las 14:00 horas de la República Argentina, en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Terna arbitral de Portugal vs. Uzbekistán

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

VAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)

AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

SVAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Publicidad

Fixture del Grupo K del Mundial 2026