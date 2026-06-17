Qué puesto del Ranking FIFA ocupa Congo, rival de Portugal en el Mundial 2026

Fue el último seleccionado africano en sellar su boleto a la Copa del Mundo, pero dejó en el camino a gigantes del continente como Camerún y Nigeria.

La Selección de Congo por fin tiene su estreno en el primer Mundial de su historia, aunque como Zaire ya había competido en Alemania 1974, y lo hace nada menos que ante la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, que llega como una de las candidatas a pelear por el título. El partido que comienza a las 14.00 (hora de Argentina) y que se disputa en el Estadio NRG de Houston será una auténtica medida de nivel para el representativo africano, que llegó al certamen FIFA a través del Repechaje Internacional.

En la actualidad, el seleccionado congoleño ocupa la posición 45 del Ranking FIFA y fue precisamente la victoria 1-0 sobre Jamaica que consiguió el 31 de marzo para sellar su boleto a la Copa del Mundo lo que le permitió escalar algunas posiciones, porque había iniciado el año en el puesto 48.

Congo dejó sin Mundial a Camerún y Nigeria.

Congo no es la selección con peor Ranking FIFA entre las cuatro que competirán en el Grupo K, porque Uzbekistán se ubica actualmente en el puesto 50. Portugal, que será su rival en el estreno, es la mejor posicionada por estar quinta en la clasificación, mientras que Colombia está en la decimocuarta posición.

El camino de Congo hacia el Mundial

El seleccionado congoleño tuvo que sufrir y mucho a lo largo de las Eliminatorias Africanas. Tras finalizar en la segunda posición de la primera ronda por detrás de Senegal, tuvo que buscar su boleto al Repechaje enfrentando a los mejores segundos de cada zona en partidos de eliminación directa.

Derrotó 1-0 a Camerún en la primera llave y tuvo que recurrir a los penales para también dejar fuera de competencia a Nigeria. Ya en México, donde se disputó el mini torneo que repartió los últimos boletos, se impuso 1-0 a Jamaica para asegurar presencia en la Copa del Mundo.

Publicidad

Las posibles formaciones de Congo y Portugal

El seleccionado congoleño podría salir a la cancha con Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Gaël Kakuta; y Cédric Bakambu.

Portugal haría lo propio con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo.

El plantel de Congo en el Mundial 2026

ARQUEROS : Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja).

: Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja). DEFENSORES: Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk).

Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk). VOLANTES: Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow).

Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow). DELANTEROS: Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club).

Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club). DT: Sébastien Desabre

Publicidad

Los grupos del Mundial