Akram Afif es una de las piezas claves que tiene Qatar de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde comparte el Grupo B con Bosnia y Herzegovina, Canadá y Suiza.

De 29 años, el nacido en Doha llegó a su segunda Copa del Mundo -estuvo en la edición de 2022 donde fueron anfitriones- es una de las piezas más importantes que tiene Julen Lopetegui dentro de los 26 convocados.

El atacante que milita en las filas de Al-Sadd SC es una de las principales figuras que tienen los qataríes, junto con Almoez Ali, quien es la otra pieza de ataque que jamás puede faltar dentro de la alineación que emplea Lopetegui.

Akram Afif, delantero de Qatar. (Charles McQuillan/Getty Images)

El éxito en el seguimiento del torneo depende en gran medida de estar bien informado a través de una guía completa de apuestas mundial.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Akram Afif?

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1996.

18 de noviembre de 1996. Lugar de nacimiento: Doha, Qatar.

Doha, Qatar. Edad actual: 29.

29. Nacionalidad: qatarí.

qatarí. Nombre de la madre: Fayza Afif, es ama de casa y de ascendencia yemení, perteneciente a la tribu Yafa.

Fayza Afif, es ama de casa y de ascendencia yemení, perteneciente a la tribu Yafa. Nombre del padre: Hassan Afif, tiene ascendencia yemení pero nació en Tanzania, donde jugó profesionalmente antes de mudarse a Somalia y luego a Qatar, donde desarrolló una extensa carrera como jugador y director técnico.

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Estadísticas y presente en Al-Sadd SC (Temporada 2025/26)

Partidos jugados: 36

36 Goles: 18

18 Asistencias: 18

Nota: Las estadísticas corresponden a la temporada completa con el club qatarí (Amir Cup, Qatar Stars League, AFC Champions League y QSL Cup) hasta la previa de la Copa del Mundo.

El camino de Akram Afifen la Selección de Qatar

Fecha de debut absoluto: 2 de septiembre de 2015 – Qatar 15-0 Bután (Eliminatorias de Asia).

2 de septiembre de 2015 – Qatar 15-0 Bután (Eliminatorias de Asia). Títulos ganados con la Mayor: 2 (Copa Asiática 2019 y 2023)

2 (Copa Asiática 2019 y 2023) Partidos jugados: 128

128 Goles marcados: 40 (50 asistencias)

40 (50 asistencias) Mundial anterior: Qatar 2022 (3 partidos, 0 goles).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de su selección para el Mundial?

Akram Afif no es un simple nombre más en la lista de Qatar; es el verdadero motor creativo y el futbolista más desequilibrante que posee el país asiático. El atacante de Al-Sadd SC se caracteriza por ser un extremo izquierdo o mediapunta dotado de una explosividad envidiable y un control de pelota exquisito al pie. Su principal virtud no radica únicamente en su velocidad para desbordar por la banda, sino en su inteligencia suprema para leer los espacios, recortar hacia el centro y filtrar pases quirúrgicos. Afif es la clase de jugador que cambia el ritmo de un partido en una baldosa, capaz de transformar una posesión inofensiva en una situación de peligro inminente gracias a su visión panorámica y su capacidad resolutiva de cara al arco.

Dentro del tablero de ajedrez que propone el esquema táctico de Julen Lopetegui, el rol de Afif adquiere una dimensión absolutamente trascendental. El entrenador español es un conocido devoto del juego de posesión, el orden posicional y la salida limpia desde el fondo, pero sabe perfectamente que todo sistema estructurado necesita de un distinto que rompa el molde en el último tercio de la cancha. En este entramado, Lopetegui le otorga al número 11 la libertad necesaria para flotar entre líneas y ocupar los carriles interiores, utilizándolo como el nexo principal entre el mediocampo y la delantera. Su facilidad para atraer marcas y generar superioridad numérica será la llave maestra para desarticular los bloques defensivos cerrados de sus rivales.

Akram Afif, delantero de Qatar y Al-Sadd SC.

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De cara al Mundial 2026, las aspiraciones de El Marrón en tierras norteamericanas reposan en gran medida sobre la inspiración de su máxima figura. En una cita mundialista donde los detalles definen el destino de las selecciones, tener a un jugador franquicia como Afif bajo la tutela de un estratega de la jerarquía de Lopetegui puede significar el salto de calidad definitivo para Qatar en la élite del fútbol. Atravesando su etapa de madurez profesional, se espera que asuma el liderazgo integral del equipo, siendo el faro ofensivo en el que se apoyarán sus compañeros cuando los partidos se vuelvan adversos. Si los qataríes sueñan con dar el gran golpe en Estados Unidos, México y Canadá, será el talento indomable de Akram Afif el encargado de iluminar el camino.

Cotización, contrato y valor de mercado de Akram Afif