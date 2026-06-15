Quién es el árbitro de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

En la antesala de lo que será el debut de ambos seleccionados en la máxima cita, la FIFA confirmó el árbitro que pitará el partido entre las selecciones de España y Cabo Verde en el Mundial 2026. El encargado de impartir justicia en este encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H es el experimentado colegiado de la AFC, Adham Makhadmeh.

El árbitro jordano es muy reconocido a nivel internacional por su firmeza para llevar las riendas del juego y su rigurosidad en el plano disciplinario. De ahí que se espere, a priori, un encuentro controlado en el comienzo de la acción para el Grupo H de la Copa del Mundo, donde una victoria en el estreno puede marcar el rumbo de la clasificación.

Adham Makhadmeh. (Foto: Getty).

Las grandes polémicas y el recorrido de Adham Makhadmeh

Oriundo de Irbid, Jordania, Makhadmeh acumula una extensa trayectoria en el plano continental e internacional siendo árbitro FIFA desde el año 2013. A sus 39 años, el España vs. Cabo Verde representa uno de los desafíos más importantes de su carrera en el plano mundialista.

A lo largo de su recorrido, ha estado a cargo de compromisos de altísima presión en la Champions League de Asia, las Eliminatorias de la AFC y la Copa Asiática. Los aficionados de distintos equipos de su región han seguido de cerca sus actuaciones, las cuales se caracterizan por una fuerte presencia reglamentaria en el campo de juego y por no dudar a la hora de amonestar.

Por otro lado, Makhadmeh tendrá la tarea de conducir un duelo clave en las aspiraciones de ambos seleccionados dentro de una zona que promete ser muy disputada de principio a fin, buscando mantener la fluidez en el juego de los europeos y el despliegue físico de los africanos.

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Equipo arbitral completo para España vs. Cabo Verde