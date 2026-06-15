Cómo ver en vivo y online España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

En el marco de la jornada inaugural del Grupo H del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de España se mide frente a la Selección de Cabo Verde en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con Uruguay y Arabia Saudita.
El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+
El encuentro se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde La Roja iniciará su ilusión de conseguir una nueva estrella ante el combinado africano, que llega dispuesto a dar la sorpresa del torneo en su debut.
¿A qué hora juegan España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este lunes 15 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 13:00 horas
- Uruguay: 13:00 horas
- Brasil: 13:00 horas
- Chile: 12:00 horas
- Bolivia: 12:00 horas
- Paraguay: 13:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas
- Ecuador: 11:00 horas
- Colombia: 11:00 horas
- Perú: 11:00 horas
- México: 10:00 horas
- Estados Unidos: 12:00 horas (ET) / 09:00 horas (PT)
- España: 18:00 horas
Lamine Yamal, la figura de España. (Foto: Getty).
¿Qué canal pasa España vs. Cabo Verde EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.