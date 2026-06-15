Cómo ver en vivo y online España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y africanos por la primera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada inaugural del Grupo H del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de España se mide frente a la Selección de Cabo Verde en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con Uruguay y Arabia Saudita.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

El encuentro se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde La Roja iniciará su ilusión de conseguir una nueva estrella ante el combinado africano, que llega dispuesto a dar la sorpresa del torneo en su debut.

¿A qué hora juegan España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este lunes 15 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 13:00 horas

13:00 horas Uruguay: 13:00 horas

13:00 horas Brasil: 13:00 horas

13:00 horas Chile: 12:00 horas

12:00 horas Bolivia: 12:00 horas

12:00 horas Paraguay: 13:00 horas

13:00 horas Venezuela: 12:00 horas

12:00 horas Ecuador: 11:00 horas

11:00 horas Colombia: 11:00 horas

11:00 horas Perú: 11:00 horas

11:00 horas México: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos: 12:00 horas (ET) / 09:00 horas (PT)

12:00 horas (ET) / 09:00 horas (PT) España: 18:00 horas

Lamine Yamal, la figura de España. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa España vs. Cabo Verde EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El fixture del Mundial 2026