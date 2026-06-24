¿Quién es el árbitro de Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos y norteamericanos por la tercera jornada.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la tercera fecha del Grupo B, la Selección de Suiza se enfrenta a la Selección de Canadá en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro brasileño Ramon Abatti. A sus 36 años, el referí nacido en Santa Catarina cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Abatti es uno de los jueces con mayor proyección del continente sudamericano, acumulando una enorme experiencia en el exigente Brasileirão y en las competencias de la CONMEBOL, incluyendo encuentros de alta presión en la Copa Libertadores, además de registrar experiencia internacional en los Juegos Olímpicos y torneos juveniles de la FIFA.

Ramón Abatti. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Suiza vs. Canadá

Para este gran choque mundialista en el BC Place de Vancouver, el juez principal brasileño contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Ramon Abatti (Brasil)

Ramon Abatti (Brasil) Árbitro asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Danilo Manis (Brasil) Árbitro asistente 2: Rafael Alves (Brasil)

Rafael Alves (Brasil) Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Kevin Ortega (Perú) Quinto árbitro: Michael Orué (Perú)

Michael Orué (Perú) VAR : Juan Soto (Venezuela)

: Juan Soto (Venezuela) AVAR: Antonio García (Uruguay)

Antonio García (Uruguay) SVAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

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