¿Quién es el DT de Brasil en el Mundial 2026?

El multicampeón Carlo Ancelotti buscará devolver a la Verdeamarela a lo más alto de una Copa del Mundo. Su historia.

La Selección de Brasil dice presente en el Mundial 2026 con el objetivo de levantar la ansiada sexta estrella y volver a la cima del fútbol internacional. Uno de los encargados de cumplir esta gigantesca misión será Carlo Ancelotti, nada más ni nada menos que su entrenador.

En funciones desde mayo de 2025, el laureado técnico italiano es el responsable de la dirección técnica del combinado sudamericano. Tras una carrera brillante y sin precedentes en el fútbol de clubes europeos, Ancelotti asumió el mayor desafío a nivel de selecciones, buscando plasmar toda su experiencia y capacidad de gestión de vestuario en la mítica Canarinha.

A pesar de su inmensa trayectoria, el DT está afrontando su primera Copa del Mundo como entrenador principal de una selección nacional. Se trata de un reto mayúsculo para alguien que ya ganó absolutamente todo en el Viejo Continente y que ahora busca dejar su nombre grabado en la historia grande de los Mundiales.

La trayectoria de Carlo Ancelotti como entrenador

El italiano tiene una de las carreras más extensas, prestigiosas y exitosas de la historia del fútbol, dirigiendo a los gigantes más importantes de las ligas más competitivas del mundo antes de cruzar el océano para tomar el mando de Brasil.

Reggiana (Ita) – 1995 a 1996: 8 partidos, con 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

– 1995 a 1996: 8 partidos, con 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. AC Parma (Ita) – 1996 a 1998: 87 partidos, con 42 victorias, 27 empates y 18 derrotas.

– 1996 a 1998: 87 partidos, con 42 victorias, 27 empates y 18 derrotas. Juventus (Ita) – 1998 a 2001: 114 partidos, con 63 victorias, 33 empates y 18 derrotas.

– 1998 a 2001: 114 partidos, con 63 victorias, 33 empates y 18 derrotas. Milan (Ita) – 2001 a 2009: 420 partidos, con 239 victorias, 98 empates y 83 derrotas.

– 2001 a 2009: 420 partidos, con 239 victorias, 98 empates y 83 derrotas. Chelsea (Ing) – 2009 a 2011: 109 partidos, con 68 victorias, 17 empates y 24 derrotas.

– 2009 a 2011: 109 partidos, con 68 victorias, 17 empates y 24 derrotas. PSG (Fra) – 2011 a 2013: 77 partidos, con 49 victorias, 17 empates y 11 derrotas.

– 2011 a 2013: 77 partidos, con 49 victorias, 17 empates y 11 derrotas. Real Madrid (Esp) – 2013 a 2015 / 2021 a 2025: 353 partidos, con 253 victorias, 48 empates y 52 derrotas.

– 2013 a 2015 / 2021 a 2025: 353 partidos, con 253 victorias, 48 empates y 52 derrotas. Bayern Múnich (Ale) – 2016 a 2017: 60 partidos, con 43 victorias, 8 empates y 9 derrotas.

– 2016 a 2017: 60 partidos, con 43 victorias, 8 empates y 9 derrotas. Napoli (Ita) – 2018 a 2019: 73 partidos, con 38 victorias, 19 empates y 16 derrotas.

– 2018 a 2019: 73 partidos, con 38 victorias, 19 empates y 16 derrotas. Everton (Ing) – 2019 a 2021: 67 partidos, con 31 victorias, 14 empates y 22 derrotas.

– 2019 a 2021: 67 partidos, con 31 victorias, 14 empates y 22 derrotas. Selección de Brasil – 2025 al día de hoy: 12 partidos, con 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Sus títulos como DT

Ancelotti ostenta el récord de ser cinco veces ganador de la UEFA Champions League, levantando la Orejona en dos ocasiones con el Milan (02/03 y 06/07) y en tres oportunidades con el Real Madrid (13/14, 21/22 y 23/24). Su vitrina internacional se completa con cinco Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, una Copa Intercontinental y una Copa Intertoto.

Publicidad

En el ámbito doméstico, Ancelotti logró un hito histórico: es el único técnico en la historia en salir campeón de las cinco ligas más importantes de Europa. Se consagró Campeón de Italia con el Milan (03/04), Campeón de Inglaterra con el Chelsea (09/10), Campeón de Francia con el PSG (12/13), Campeón de Alemania con el Bayern Múnich (16/17) y dos veces Campeón de España con el Real Madrid (21/22 y 23/24).

Como si esto fuera poco, su enorme cosecha de títulos locales incluye también consagraciones en las copas nacionales de los países donde dirigió, alzando la FA Cup de Inglaterra, la Copa de Italia, dos Copas del Rey en España, y sumando además múltiples Supercopas domésticas en Alemania, Italia, España e Inglaterra.