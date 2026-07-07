¿Quién es Iván Barton, el árbitro de Suiza vs. Colombia en el Mundial 2026?

El juez salvadoreño fue designado por la FIFA para impartir justicia en este duelo clave de los octavos de final. Repasamos su perfil, su importante experiencia internacional y su curiosa doble profesión fuera del campo de juego.

Este martes 7 de julio, Suiza y Colombia se ven las caras en el imponente Estadio BC Place de Vancouver por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para este trascendental encuentro de eliminación directa, la FIFA decidió confiar en el arbitraje de la Concacaf y designó al salvadoreño Iván Barton como el encargado principal de impartir justicia.

Seguí todas las acciones del Mundial 2026 por Disney+

Barton, acompañado por su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro como asistentes de línea, afronta un nuevo reto en la máxima cita de la redonda. Pero, ¿quién es este colegiado que se ha ganado el respeto de la FIFA y un lugar de privilegio en la élite del arbitraje mundial?

Trayectoria y consolidación internacional

Nacido el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador, Iván Arcides Barton Cisneros tiene 35 años y es considerado uno de los mejores árbitros de su confederación. Recibió la tan ansiada insignia internacional de la FIFA en 2018, y desde entonces su ascenso ha sido meteórico, dirigiendo finales de la Liga de Campeones de la Concacaf y destacándose en torneos juveniles.

Iván Barton, el árbitro para Suiza – Colombia.

Su gran salto a los ojos del planeta se dio en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En aquel certamen, Barton demostró una madurez sobresaliente al dirigir partidos de altísimo voltaje, incluyendo el sorpresivo triunfo de Japón sobre Alemania, el choque de octavos de final entre Inglaterra y Senegal, y —un dato no menor para este cruce— el encuentro de fase de grupos donde Brasil derrotó precisamente a Suiza. Esa experiencia previa lo convierte en una garantía para manejar la presión en Vancouver.

La curiosa doble profesión de Iván Barton

Más allá del silbato y las tarjetas, la historia de Barton tiene un aspecto sumamente llamativo y poco común en el fútbol de élite. Fuera del terreno de juego, el salvadoreño es un dedicado profesional académico: es Licenciado en Ciencias Químicas y se ha desempeñado como profesor de Química Orgánica en la Universidad de El Salvador.

Publicidad

El propio árbitro ha comentado en varias entrevistas que la disciplina, el análisis metódico y la concentración que requiere el trabajo en un laboratorio son herramientas que aplica directamente a la hora de tomar decisiones rápidas y bajo presión en un campo de fútbol.

Estadísticas y estilo de arbitraje

Dentro de la cancha, el colegiado centroamericano se caracteriza por su excelente condición física, lo que le permite seguir de cerca cada jugada. Su estilo se basa en la firmeza: no es un árbitro que busque el protagonismo, pero tampoco le tiembla el pulso para sacar tarjetas si el encuentro se vuelve friccionado o si los jugadores intentan sobrepasar el límite del reglamento. Suele imponer el respeto desde el primer minuto, una cualidad indispensable para un partido de eliminación directa entre sudamericanos y europeos.

Terna arbitral de Suiza vs. Colombia

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Asistente 1: David Morán (El Salvador)

Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)

Cuarto árbitro: Katia García (México)

Quinto árbitro: Sandra Ramírez (México)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

SVAR: Ivan Bebek (Croacia)