Sasa Kalajzdic, el delantero de dos metros con el que deberá luchar la defensa argentina ante Austria

Inició su carrera en la tercera división de su país, una lesión de rodilla le impidió afianzarse en la Premier League, pero recuperó la confianza justo a tiempo para meterse en la convocatoria de su selección para una Copa del Mundo a la que regresaron tras 28 años.

Tras la victoria de la Selección Argentina 3-0 sobre Argelia, el Grupo J del Mundial 2026 se completó bien entrada la madrugada con el triunfo de Austria 3-1 ante Jordania, por lo que el próximo lunes 22 de junio ambos ganadores pondrán en juego la primera posición cuando se enfrenten en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Incluso cuando el seleccionado jordano mostró que no supondrá un gran nivel de oposición para ninguno de los otros tres integrantes de la zona, el representativo europeo resolvió su debut con autoridad y también dejó para la evaluación del cuerpo técnico argentino algunas cuestiones a las que poner especial atención.

Siendo la Selección Argentina una de las cinco con menor promedio de altura en la Copa del Mundo, equiparada solo con México, Arabia Saudita, Sudáfrica y Qatar, es imposible que no se enciendan las alarmas por la presencia de Sasa Kalajzdic, delantero de dos metros que fue titular ante Jordania.

Si bien su tarea no fue lucida en ese estreno y el entrenador lo sustituyó por el mucho más popular Marko Arnautovic para salir a jugar el complemento, su presencia en el área representará siempre una amenaza para la defensa Albiceleste. Incluso podría llevar a que Lionel Scaloni se plantee la posibilidad de devolver la titularidad a Nicolás Otamendi, tal vez su mejor cabeceador, en lugar de Lisandro Martínez.

La presencia de Sasa Kalajdzic podría llevar a un cambio de nombres en la defensa argentina.

¿Quién es Sasa Kalajzdic?

El delantero de 28 años lleva disputados 23 partidos con la Selección de Austria, pero ha hecho una carrera relativamente discreta a nivel de clubes que no lo hace una figura conocida para el grueso del público que está pendiente del Mundial 2026.

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Inició su carrera en el Donaufeld de Viena, que actualmente milita en la tercera categoría del fútbol austríaco, y pasó luego al Admira Wacker de Segunda División. En 2019 salió transferido al Stuttgart alemán y su buen promedio de gol, 24 en 60 partidos, hizo que Wolverhampton lo fichara por 18 millones de euros. En su debut, sin embargo, sufrió una lesión de ligamentos que no le permitió jugar hasta la temporada siguiente.

Salió cedido al Eintracht Frankfurt, donde apenas disputó seis encuentros, y luego al LASK, de regreso a su país. Allí recuperó el nivel y se abrió las puertas del seleccionado para jugar un Mundial que los tiene de regreso tras 28 años.

Data clave

Austria derrotó 3-1 a Jordania y jugará ante Argentina el 22 de junio.

derrotó 3-1 a Jordania y jugará ante Argentina el 22 de junio. Sasa Kalajzdic es el delantero de dos metros que tiene la selección austríaca.

es el delantero de dos metros que tiene la selección austríaca. 28 años transcurrieron para que Austria regresara a una Copa del Mundo.