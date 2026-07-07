Si Argentina gana, ¿contra quién, cuándo y dónde juega por los cuartos de final del Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del hipotético encuentro de la Albiceleste en caso de superar a Egipto por los octavos de final.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Tras superar con creces la fase inicial, la Selección de Argentina se enfoca de lleno en el gran choque de los octavos de final. El conjunto comandado por Lionel Scaloni se mide ante la Selección de Egipto en un duelo donde no hay margen de error.

La escuadra nacional es una de las grandes candidatas al título y busca seguir a paso firme para defender la corona. Pero, de manera inevitable, los fanáticos ya empiezan a mirar de reojo el cuadro de las instancias decisivas de la máxima cita.

Por ello, es momento de repasar qué sucederá si la Albiceleste consigue imponerse frente al combinado africano y sella su boleto rumbo a la ronda de los ocho mejores del planeta.

El posible rival de Argentina en cuartos de final

Si Argentina logra superar la prueba de los octavos de final, su rival en los cuartos de final saldrá del electrizante cruce que protagonizarán la Selección de Colombia y la Selección de Suiza.

Colombia se mide ante Suiza este martes desde las 17 horas. (Foto: Getty).

¿Cuándo y a qué hora jugaría Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026?

En caso de clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo, el partido de Argentina se disputará el próximo sábado 11 de julio. El encuentro está programado para comenzar a las 22:00 horas (horario de Argentina).

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¿En qué estadio jugaría Argentina los cuartos de final del Mundial 2026?

El escenario designado para albergar este hipotético partido de cuartos de final es el espectacular Kansas City Stadium (conocido habitualmente fuera del torneo como Arrowhead Stadium), ubicado en la ciudad de Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Este majestuoso e histórico recinto cuenta con una capacidad para 76.416 espectadores y promete albergar una verdadera fiesta en las tribunas.

El cuadro del Mundial 2026