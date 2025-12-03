Sorteo del Mundial 2026: los 16 rivales que no le pueden tocar a la Selección Argentina en su grupo

Este viernes 5 de diciembre se pondrá fin a todo tipo de especulaciones relacionadas al Mundial 2026, ya que la FIFA realizará el sorteo de la fase de grupos y todos los seleccionados participantes conocerán a sus rivales para la instancia inicial de la contienda global a disputarse en Norteamérica.

Lógicamente, la Selección Argentina será una de las protagonistas de la jornada al ser parte de los combinados nacionales participantes de la Copa del Mundo, y que además será uno de los seleccionados animadores al ser el campeón defensor y uno de los cabezas de serie para el sorteo.

Al formar parte del bombo 1 junto con los 11 cabezas de serie restantes, el equipo comandado por Lionel Scaloni ya sabe que no se cruzará con esos rivales en la zona de grupos, así como tampoco lo hará con los cinco seleccionados restantes de Conmebol que están clasificados al Mundial.

Así las cosas, son en total 15 las naciones que no serán rival de Argentina en la fase inicial, más la posibilidad de Bolivia si logra superar el repechaje. Junto a la Albiceleste, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania aparecen como cabezas de serie por ranking FIFA, y a éstas se suman México, Estados Unidos y Canadá por ser anfitriones.

En lo que respecta a Conmebol, Uruguay, Ecuador y Colombia del bombo 2, Paraguay del bombo 3 y Bolivia en un hipotético lugar del bombo 4 si accede mediante repechaje tampoco serán rivales para la Selección Argentina en fase de grupos debido a que FIFA prohibió los cruces de una misma confederación en esta instancia, con excepción en las selecciones UEFA por la cantidad de cupos que poseen.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

