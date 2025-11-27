Se viene el sorteo del Mundial 2026: el mejor y el peor grupo que le pueden tocar a la Selección Argentina

En apenas unos días tenemos el sorteo del Mundial 2026 y la Selección Argentina está muy atenta, así como el resto de los países, a ver qué rivales tocarán. Por eso es importante tener en cuenta qué puede suceder viendo los bombos, la información que hay a disposición y el equipo al que no se puede cruzar la Albiceleste hasta la final.

El próximo 5 de diciembre, la FIFA va a definir, al azar, quiénes son los rivales de cada selección en la próxima Copa del Mundo. No es algo menor. Argentina va por el bicampeonato y una de las tantas noticias que hay dando vueltas es que ciertos rivales como Francia, Inglaterra, España y la propia Albiceleste, de ganar sus respectivos grupos, se van a separar en dos llaves diferentes para no cruzarse hasta las instancias decisivas.

Esto se traduce en una suerte de decisión para darle algo de paridad a los diferentes cruces que se van a dar en la eliminatoria, en el mata-mata. Recordemos que la Selección Argentina es parte del bombo número 1, en el cual están los cabezas de serie, no solo los anfitriones que son Estados Unidos, México y Canadá. Allí también se encuentran España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Algunas reglas son muy sencillas. Sabemos que no se pueden cruzar dos equipos de la misma confederación, salvo por Europa, que tiene 16 clasificados. En ese contexto, solo dos europeos pueden integrar un mismo grupo y el sábado 6 de diciembre, el día posterior al sorteo de la FIFA, se va a hacer una última actualización de calendarios, ya con los cruces definidos, con las sedes y los horarios de cada partido.

Del bombo número 2 hay rivales complicados que te pueden llegar a tocar, como es el caso de Croacia, subcampeón del mundo en 2018 y semifinalista de la última edición. Además está Marruecos, también semifinalista en Qatar 2022 y reciente campeón sub-20. También hay rivales sudamericanos a los que no te podés cruzar, pero posibles contrincantes jodidos como Japón o Senegal.

Del bombo 3 hay un cuco, porque Noruega tal vez tiene el nivel de un equipo del bombo 2, pero no llegó allí debido a diferentes resultados en el ranking FIFA. Por eso, en este caso, muchos van a querer evitar a la selección de Erling Haalad y Martin Odegaard. También hay otros seleccionados de mediano nivel, como Escocia y Costa de Marfil.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, en el bombo número 4 hay un par de detalles a tener en cuenta. Más allá de que los rivales son bastante débiles, sí se van a sumar acá todos los del repechaje, que va a tener seleccionados de niveles muy dispares, con alguno con nivel de bombo 2. Por eso, te puede tocar un histórico como Italia, aunque también un conocido como Bolivia.

ver también Dos selecciones de CONCACAF quieren nacionalizar ex figuras de la Premier League para el Mundial 2026

En cuanto a los posibles grupos que le pueden tocar a la Selección Argentina, tal vez la peor combinación incluye a Marruecos, Noruega e Italia en fase inicial. Sí, entiendo que tal vez Italia no llegue con el mejor nivel, pero no deja de ser una selección histórica que se puede agrandar y que puede encontrar los caminos de cara a la Copa del Mundo. Por otra parte, el grupo más accesible puede ser el que cuente con la presencia de Irán, Panamá y Nueva Caledonia.

Publicidad