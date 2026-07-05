Los ingleses se miden este domingo ante la Selección de México en el Estadio Azteca, que se encuentra a 2200 metros sobre el nivel del mar.

Se viene un domingo a pura emoción en el Mundial 2026 con dos partidos correspondientes a octavos de final que prometen. En el primer turno se medirán Brasil y Noruega, mientras que en el segundo lo harán México e Inglaterra en el mítico Estadio Azteca.

Por estos días, uno de los temas que acaparó la atención de los amantes del fútbol fue la logística de los ingleses. Llegaron a México sin decir a qué hotel iban a ir para evitar ruidos molestos y también hubo quejas para con lo que ellos consideran una ventaja que es la altura en la que se va a jugar el encuentro.

Históricamente se dijo que el viagra podía mitigar los efectos de la altura ya que dilata los vasos sanguíneos de los pulmones, por eso se dice que hay jugadores -acostumbrados a jugar en el llano- que toman esa droga para no sufrir. Quien fue consultado al respecto en conferencia de prensa fue Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra.

Tuchel escuchó la pregunta mientras sonreía y su respuesta fue categórica: “No me llegaron ni la información ni el apoyo. No es cierto que vayamos a tomar viagra”. Cabe destacar que la propia Agencia Mundial Antidopaje realizó una investigación al uso del viagra para mitigar los efectos de la altura.

Thomas Tuchel. (Foto: Getty).

La AMA concluyó: “La eficacia del sildenafil durante el ejercicio en altitud está intrínsecamente relacionada con su capacidad para mejorar el suministro de oxígeno mediante el aumento de la saturación arterial de oxígeno y/o el gasto cardíaco“.

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Ruidos molestos

El Estadio Azteca albergará su último partido en esta Copa del Mundo y será el correspondiente a octavos de final entre México e Inglaterra. Para los mexicanos es una jornada especial y entienden que cualquier detalle puede ayudar a su selección, por eso en la noche previa al duelo se acercaron hasta el hotel donde se albergó el elenco inglés y hubo fuegos artificiales y ruidos molestos para que no puedan descansar.

🚨Inglaterra había reservado 14 hoteles diferente por toda la ciudad para esconderse de los mexicanos. Pero no lo logró, los fans de México dieron con la ubicación y esto pasó anoche afuera del del hotel de Inglaterra: 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1Q7ukJ83jG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 5, 2026

El cuadro del Mundial 2026

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