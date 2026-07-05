El desgarrador llanto de Neymar tras quedar eliminado con Brasil del Mundial 2026

El astro brasileño no pudo contener las lágrimas luego de que la Verdeamarela cayera ante Noruega en octavos de final.

El batacazo de Noruega eliminando a Brasil del Mundial 2026 en octavos de final será recordado en los libros de historia por dos motivos: por el propio mérito deportivo de los escandinavos y, especialmente, por haber sido el último partido de Neymar en la historia de la competición. Una realidad que el propio crack pareció asumir apenas sonó el pitazo final, cuando se desplomó sobre el césped del MetLife Stadium y rompió en un desconsolado llanto.

La imagen recorrió el mundo. Acostado sobre el campo, con el rostro escondido entre la camiseta, Neymar intentó contener las lágrimas sin éxito. El primero en acercarse para abrazarlo fue Raphinha, seguido rápidamente por Endrick y el arquero Alisson, que buscaron consolar a un capitán golpeado cual niño por otra eliminación mundialista y por una ilusión que volvió a escaparse.

LA TRISTEZA DE O' PRÍNCIPE: NEYMAR, DESCONSOLADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE BRASIL EN MANOS DE NORUEGA.



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Luego de ingresar desde el banco a mediados del segundo tiempo, el desenlace tuvo un sabor todavía más amargo porque el propio Neymar había alimentado levemante la esperanza brasileña tras convertir el penal del descuento en una de las últimas jugadas del partido. Sin embargo, el doblete de Erling Haaland terminó siendo decisivo para el triunfo europeo.

El físico fue el peor enemigo de Ney en su viaje por Norteamérica. Su mera presencia en este Mundial ya había sido considerada un pequeño milagro. Meses antes del torneo, las lesiones pusieron en serio riesgo su convocatoria y recién sobre el cierre de la preparación logró recuperarse para integrar la lista definitiva. Esa condición física le impidió tener el protagonismo de otras ediciones y lo obligó a asumir un rol secundario durante buena parte de la competencia. Bailó a su manera, con limitaciones y en tramos cortos.

Por eso, las lágrimas inevitablemente tuvieron un fuerte aroma a despedida. A los 34 años, Neymar cerró el recorrido mundialista que comenzó en 2014 y que nunca pudo coronar con el gran objetivo. Más allá de haberse convertido en el máximo goleador de la historia de Brasil y de haber conquistado el oro olímpico en Juegos Olímpicos de Río 2016, la Copa del Mundo volvió a negarle el título con la Selección Mayor.

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Ahora, restará ver si su historia con la Verdeamarela continúa. El llanto pareció reflejar mucho más que una derrota. Al menos de haber sido la sensación de que la última oportunidad de conquistar la sexta estrella quedó atrás.