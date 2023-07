Las superestrellas invictas del boxeo Errol “The Truth” Spence Jr. y Terence “Bud” Crawford se enfrentaron este jueves en la conferencia de prensa final, antes de subir al ring para coronar al primer campeón indiscutible de peso welter de la era de los cuatro cinturones, este mismo sábado 29 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

Para dar inicio a la parte del evento principal de la conferencia de prensa, el legendario campeón de peso pesado Mike Tyson lanzó una moneda al aire para determinar qué peleador caminaría al ring por última vez, el sábado por la noche. Crawford ganó el sorteo y ahora puede decidir si le gustaría caminar al cuadrilátero en último lugar o ser presentado en último lugar una vez en el cuadrilátero.

En la conferencia de prensa también se enfrentaron peleadores de la cartelera de PPV antes de sus respectivos enfrentamientos en la transmisión a partir de las 8 p.m. ET/5 p. m. PT. El PPV verá al contendiente contundente Isaac "Pitbull" Cruz y al contendiente invicto Giovanni Cabrera pelear en una eliminatoria por el título de peso ligero del CMB y la AMB que sirve como evento coestelar, el futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire se enfrentará al contendiente mexicano. Alexandro Santiago por el vacante Campeonato Mundial de Peso Gallo del CMB, además del principal prospecto Yoenis Téllez se enfrenta al contendiente español Sergio García en la apertura de la transmisión.

Esto es lo que los participantes de la conferencia de prensa dijeron el jueves desde T-Mobile Arena:

ERROL SPENCE JR.

“Voy a ganar porque soy el mejor peleador. Estoy mejor física y mentalmente. Soy más duradero. Voy a derribarlo y romper su voluntad. Significaría mucho ser indiscutible. Significaría que soy uno de los mejores pesos welter que jamás se ha atado un par de guantes”.

“Va a descubrir que mis habilidades son superiores. Tiene talento, pero cuando hablemos de lo que enseña mi entrenador, verá que tengo una gran ofensiva, defensa y resistencia. Es más que talento”.

“Esto va a ser legendario. Asegúrate de sintonizar. Esta va a ser una pelea de la vieja escuela. Será icónico. Vas a querer comprar esta pelea. Estás obteniendo el valor de tu dinero”.

“La gente hablará de esta pelea dentro de 30 o 40 años cuando hables de peleas legendarias. Van a hablar sobre esta pelea de la misma manera que hablaron sobre la era de los 'Cuatro Reyes'. Habrá un aficionado dentro de 20 años viendo nuestra pelea en YouTube y diciendo hombre, quiero estar en una pelea como esa”.

“Todo el mundo sabe que es la 'Temporada de correas'. Quiero agradecer a mis padres, porque me bendijeron con la resiliencia para superar muchas cosas en la vida. Asegúrate de ordenar la pelea en SHOWTIME PPV. Te garantizo que voy a montar un gran espectáculo. Traiga su condimento el sábado por la noche, porque vamos a hervir cangrejos. Trae esa salsa picante también”.

“Te garantizo que no serán más que fuegos artificiales de principio a fin”.

TERENCE CRAWFORD

“No entro buscando el nocaut, entro buscando la victoria. Si se pasa de la raya, será el próximo en caer. Todo el mundo sabe qué hora es. Estoy listo y él está listo. Vamos a tener un pescado frito el sábado”.

“Va a descubrir lo mismo que todos los demás descubren. Va a decir que en la televisión me veo de una manera. En el ring verá a tres de mí”.

“Dicen que es el lobo feroz, pero en la noche de la pelea vamos a averiguar si es todo lo que dice ser. Él tendrá que mostrarme”.

“Todo sobre mí es mejor que Errol. Cuando miras lo que hago en el ring, es mejor que lo que hace él. Ven a la noche de la pelea, voy a demostrar que todos los que dudan están equivocados. Voy a demostrar que soy el mejor luchador del mundo”.

“Esta es la era de Terence Crawford. Cuando miras mi cuerpo de trabajo en cada categoría de peso, no puedes negarlo. Esta es mi era. Nunca he tenido una pelea cerrada. Nunca he tenido una pelea en la que la gente pensara que perdí. Me he visto espectacular cada vez”.

“Esto es lo que hacemos cada vez que salimos. Que hablar puede volverse malo muy rápido. Apoye a su luchador, unámonos y hagamos de este evento un éxito”.

DERRICK JAMES, Entrenador de Spence

“Ya no se habla más. Nada más que decir. Mi canto es, es hora de comer. Es hora de hacer que suceda. Estamos cansados de hablar. Es hora de ir. Tiempo de la función”.

“Se necesita mucha fortaleza, disciplina y concentración para ganar peleas como esta. Errol tiene eso. Sabe que su momento es el sábado. Hicimos que esto sucediera. Tomamos todos los cinturones y vencimos a los campeones para llegar aquí”.

BRIAN “BO MAC” MCINTYRE, Entrenador de Crawford

“Ya estamos aquí, todos. No hay nada más que decir. Ya no puede esconderse. Es hora de ocuparse de los negocios. Es hora de ir a trabajar”.

“Vamos a averiguar quién es el mejor hombre. Los respeto por lo que han hecho. Hemos estado aquí antes. Estás tratando de llegar aquí. Puedo decirte cómo es ser indiscutible. Siéntate y observa”.

TOM BROWN, presidente de TGB Promotions

“He estado en este negocio por más de 35 años y no había estado tan animado en mucho tiempo para una pelea. Esto es espectacular y el mejor enfrentamiento posible”.

“Tenemos a los dos mejores boxeadores del mundo, ambos campeones mundiales invictos y muy talentosos. Va a ser una guerra total de principio a fin”.

“Cuando miras las habilidades de cada luchador, todo es tan igual. Todo está tan cerca entre ellos. Todo se reducirá a quién lo quiere más. Se trata de la fortaleza mental y de quién puede cavar más profundo. Habrá un nuevo campeón indiscutible libra por libra el sábado por la noche”.

STEPHEN ESPINOZA, Presidente de SHOWTIME Sports

“Estamos en el negocio de ayudar a crear experiencias únicas en la vida. El sábado por la noche es exactamente eso. No es un combate de boxeo o un programa de televisión. Llamarlo así no le hace justicia. Una pelea de esta magnitud con estas apuestas es una experiencia única en la vida”.