Según un amplio reporte de Manouk Akopyan, de BoxingScene, la relación de altibajos de Saúl “Canelo” Álvarez con la cadena DAZN vuelve a caer después de que la estrella mexicana optó por continuar su carrera con un acuerdo de múltiples peleas para que sus peleas se presenten en PPV de PBC.

Nueve de las últimas diez peleas de Álvarez se organizaron en DAZN, pero ese honor ahora se le dará a Showtime, que tuvo una carrera de cinco peleas con Álvarez de 2012 a 2014 y una pelea también en 2021, cuando Álvarez se hizo a un lado de DAZN para venció a Caleb Plant para convertirse en el campeón indiscutible de peso súper mediano.

En 2018, Álvarez firmó un contrato de 10 peleas y 365 millones de dólares para que sus peleas se presenten exclusivamente en DAZN. Pero en 2020, Álvarez rompió el pacto después de solo tres peleas cuando demandó al ex promotor Golden Boy y DAZN.

Entró el jefe de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, quien promocionó siete de las últimas ocho peleas de Álvarez en DAZN.

Luego de sus victorias contra Gennadiy Golovkin en septiembre y John Ryder en mayo, Álvarez insistió en que deseaba una revancha con el reciente conquistador Dmitry Bivol.

Pero cuando no se pudo negociar un acuerdo con el campeón de peso semipesado de la AMB, Álvarez optó por buscar peleas con el PBC de Al Haymon, quien administra un establo encabezado por el probable próximo oponente de Álvarez, Jermall Charlo, así como David Benavidez, Errol Spence Jr., David Morrell y Demetrius Andrade, entre otros.

Hearn habló sobre no poder trabajar con Álvarez (59-2-2, 39 KOs).

“Creo que es un buen movimiento para él. Por supuesto, siempre queremos promocionar a Canelo Álvarez. Nunca le hicimos una oferta. No tuvimos una pelea por él en septiembre. Nos pidieron que hiciéramos la pelea de Bivol, pero eso no fue posible”, dijo Hearn a Boxing Social.

“Él tiene que hacer su movimiento. Le deseo todo lo mejor. Fue una carrera increíble y estoy seguro de que volveremos a trabajar juntos. Ahora, tenemos que mirar esa enorme cantidad de dinero que estaba allí para las peleas de Canelo y ahora comenzar a buscar traer una serie de grandes peleas. 2022 fue el año de Matchroom y 2023, ahora mismo, es el año de PBC. Somos competidores. queremos ganar Nos estamos arremangando para darte seis meses increíbles”.

“No solo digo esto, pero honestamente, DAZN está bien (con perder a Álvarez). Llegó a un punto en el que no todas las peleas de Canelo Álvarez son un éxito para DAZN. Es un nombre masivo que ha hecho números masivos para nosotros. Siempre ha sido un éxito para Matchroom. Pero llega un punto en el que el locutor [dice] '¿estoy obteniendo valor?' y las peleas que están disponibles. La respuesta es 'no necesariamente'. Si tuviéramos la pelea de Charlo o la pelea de Benavidez, las cosas pueden ser un poco diferentes, pero no lo hacemos”.