El actual clasificado mundial número ocho de la división de peso semicompleto en UFC, el estadounidense Anthony Smith, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la división de las 205 libras en UFC, el también estadounidense Ryan Spann, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Singapore: Holloway vs Korean Zombie, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 26 de agosto, en Singapore Indoor Stadium de Singapore.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Spann, quién es conocido como 'Superman' y tiene 31 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 21-8 con 18 finalizaciones, 6 por nocaut y 12 por sumisión. Dio su opinión sobre las diferencias entre la primera pelea contra Smith y cómo siente que va en la previa de la revancha. También mencionó lo más difícil de pelear en Singapur.

"Es difícil decir cuál es la mentalidad. Creo que es mi primera revancha como profesional. Sólo he tenido una revancha en mi vida. Ahora mismo no pienso en ello, el pasado es el pasado. No puedo hacer nada al respecto. Es sólo una primera pelea para mí. Es difícil de decir (las debilidades de Smith), incluso cuando peleamos antes. Honestamente no vi mucho de nada. Vi un par de cosas y eso es todo, así que es difícil de decir. Simplemente aparezco, soy yo y me divierto, el resto ya vendrá".

"Siento que en mi mejor momento puedo estar con cualquiera, y en mi peor momento, siento que puedo estar con cualquiera. Así que soy igual de bueno en ambos casos. Pero no es el final lo que le preocupa este fin de semana. Más bien se trata de hacer el trabajo. En este caso, no estoy centrado en llegar a la meta, sino en ganar. El mayor obstáculo es la diferencia horaria (sobre pelear en Singapur). Eso ha sido un gran ajuste para mí. Todo lo demás es la Semana de la Lucha"

Pelea estelar y presencia latina en UFC Singapore

En la cartelera UFC Singapore la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al hawaiano Max Holloway, enfrentándose al coreano Chan Sung Jung, en una pelea por la división de peso pluma en UFC. También estará el mexicano Fernie Garcia, quién estará intentado quitarle el invicto al nipón Rinya Nakamura, en una pelea por la división de peso gallo de UFC.

Mientras que la brasilera Taila Santos, se enfrentará a la estadounidense Erin Blanchfield, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. Además, el dominicano Waldo Cortes-Acosta verá acción ante el polaco Łukasz Brzeski, en una pelea de peso completo y el peruano Rolando Bedoya estará buscando recuperarse de un debut perdedor en UF cuando enfrente al chino Kenan Song, por la división de peso welter.