Cuenta regresiva: las gestiones de River a 3 días del cierre del mercado pases

En primer lugar hay que aclarar que el mercado de pases formal termina este martes 20 de enero, luego los clubes del fútbol argentino solo podrán incorporar si venden o ceden un futbolista al exterior pasada la fecha mencionada y se otorga un cupo por cada salida. En ese sentido, River está afrontando distintas negociaciones a contrarreloj a raíz de esta problemática en cuestión.

Después de sellar los acuerdos por Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña como los 3 refuerzos de cara al 2026, durante las últimas semanas el Millonario intentó cerrar otros fichajes pero sin éxito y eso derivó en evaluar una drástica decisión: retirarse del mercado. Esto es tras no poder comprar a Jhohan Romaña, Maher Carrizo, Santino Andino y Gianluca Prestianni en estos días.

Lo cierto es que ahora las gestiones de River son por salidas. Por ese motivo, el foco está puesto en 3 protagonistas: Facundo Colidio, Paulo Díaz y Ulises Giménez. Esto se debe a que son los futbolistas que podrían dejar el club en los próximos días, aunque dos de ellos solo se irían si se trata de una venta que satisfaga las pretensiones financieras que impone Stéfano Di Carlo.

Facundo Colidio, futbolista de River Plate.

Facundo Colidio podría irse de River

Luego de que haya perdido terreno en la consideración del entrenador por correr de atrás contra Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, tanto Gallardo como Di Carlo ven con buenos ojos una venta de Colidio. Además de no ser prioridad absoluta, percibe un salario muy elevado y una oferta que supere los 10 millones de dólares podría ser evaluada para negociar y afinar el número final.

Paulo Díaz, el jugador a vender

Vale destacar que Paulo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero bien sabe que prácticamente no será tenido en cuenta salvo en casos de suma urgencia. En ese sentido, el objetivo es cosechar 3 millones de dólares para recuperar casi la totalidad de lo invertido en su momento. Aunque sin grandes avances por ahora, el sondeo más relevante es de la MLS de Estados Unidos.

Paulo Díaz, defensor chileno de River Plate.

Ulises Giménez, a préstamo o se queda

Todo indicaba que Giménez iba a ser cedido a Sarmiento. Sin embargo, la operación que estaba a detalles de sellarse, se dio marcha atrás porque no llegó a buen puerto la negociación por Romaña. Ante la negativa de San Lorenzo por el colombiano y la posible salida de Paulo Díaz, finalmente pareciera que Ulises se quedaría en River a pelear por un puesto y ser una de las opciones.

