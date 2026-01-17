Sin Marino Hinestroza, Edwin Cardona fue el héroe de Atlético Nacional y convirtió un golazo desde 60 metros

Boca Juniors está atento a la situación de Marino Hinestroza en Atlético Nacional, que aún no libera al extremo para que viaje a Buenos Aires. A la espera de la resolución de la transferencia, el combinado de Medellín debutó este sábado por el Torneo Apertura.

Los dirigidos por Diego Arias no tuvieron a Hinestroza entre los citados para la goleada por 4-0 ante Boyacá Chicó, aunque sí contaron con Milton Casco en su primera presentación con Atlético Nacional. Además, Edwin Cardona tuvo una actuación estelar.

Es que, a los 10 minutos del complemento, el exvolante ofensivo de Boca sacó un remate desde alrededor de 60 metros para poner el 2-0 parcial a favor de los locales. Cardona recibió de Marlos Moreno desde atrás de mitad y cancha y no dudó.

El también ex Racing acomodó la pelota, vio adelantado al arquero de Boyacá Chicó y disparó con gran potencia y precisión. Incluso, la pelota llegó a picar antes de cruzar la línea, pero la violencia del tiro hizo imposible la reacción para el defensor del arco.

Boca espera por Hinestroza

El extremo de Cali, de 23 años, se entrena por su cuenta desde que avanzaron las negociaciones entre Boca y Atlético Nacional. En las últimas horas se saldó la diferencia de criterios con respecto a una futura venta, por lo que habría acuerdo total entre las instituciones. Se espera que en el correr de esta semana se cierren los últimos detalles para que Hinestroza viaje a Buenos Aires para sumarse al plantel de Claudio Úbeda.

