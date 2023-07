Seniesa "Super Bad” Estrada (24-0, 9 nocauts) defenderá sus títulos CMB/AMB de peso mínimo ante la ex monarca argentina Leonela Yúdica (19-1-3, 1 nocaut) este viernes en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort en Las Vegas.

En el combate co-estelar a 10 asaltos en peso junior ligero, el invicto nativo de Las Vegas, Andrés "Savage" Cortés (19-0, 10 nocauts) se enfrentará al contendiente nacido en Sacramento, Xavier Martínez (18-1, 12 nocauts).

Estrada-Yúdica encabezará una cartelera cargada de acción que se transmitirá en vivo y exclusivamente en Estados Unidos por ESPN+.

El respaldo incluye el regreso del olímpico estadounidense de 2016 Karlos Balderas (14-1, 12 nocauts), quien se enfrentará a Nahir Albright de Filadelfia (15-2, 7 nocauts) en un pleito a ocho asaltos en peso ligero.

El olímpico dominicano Rohan Polanco (9-0, 5 nocauts) intensificará la calidad de su oposición contra el contendiente panameño César Francis (12-1, 7 nocauts) en un choque a ocho asaltos en peso junior welter, y el zurdo japonés Subaru Murata (4- 0, 4 nocauts) busca extender su racha de nocauts en una batalla a seis vueltas en peso junior pluma.

El prospecto de peso ligero y ex destacado amateur del equipo estadounidense Charlie Sheehy (6-0, 4 nocauts) y el peso semicompleto nacido en Cleveland, Ohio Dante Benjamin Jr. (7-0, 5 nocauts) pelearán en combates separados a ocho episodios.

Promocionado por Top Rank, los boletos comienzan desde $50 y están a la venta en Ticketmaster.com.

En la conferencia de prensa del miércoles, esto fue lo que dijeron los peleadores:

SENIESA ESTRADA:

“Este es solo el comienzo. Estamos en un momento en el boxeo femenil en donde todas las mejores boxeadoras están comenzando a encabezar carteleras. Entonces, estoy agradecida y feliz con Top Rank y ESPN por permitirme ser una de las peleadores que está liderando el camino para la próxima generación y para todas las mujeres en el deporte”.

“Entro en cada pelea queriendo causar una gran impresión. Siempre quiero mostrar un aspecto diferente de todo lo que puedo hacer en el ring. Nunca subestimo a ninguna rival. Sé que antes se ha enfrentado a campeonas fuertes, y no tiene miedo de arriesgarse y medirse contra campeonas. Pero mi estilo es diferente a cualquier otro campeona a la que se haya enfrentado”.

“Todos piensan que van a sorprender al mundo cuando se suben al ring conmigo. Pero luego suena la campana y ven que mi estilo es simplemente diferente. Soy una peleadora diferente”.

LEONELA YÚDICA:

“Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Es un gran placer, como nativa de San Juan, Argentina, poder presentarme por primera vez en Las Vegas para que todos puedan conocerme. Es una gran oportunidad y estoy lista para esto”.

“Estoy segura de que me han subestimado. He tenido muchas peleas y tengo mucha experiencia. Defendí mi título de peso mosca 10 veces. Y si bien es un gran desafío bajar de peso, estoy lista y preparada para demostrar que tengo todo lo necesario para volver a ser campeona mundial”.

ANDRÉS CORTÉS:

“Estoy muy emocionado. Le ganaría a estos dos tipos [Martínez y Nova] en la misma noche. Estoy dispuesto a noquear a estos dos en la misma semana. No estoy preocupado por él [Martínez]. Este es un trabajo fácil. Me veo bien y me siento bien. Y no puedo esperar para golpear a este tipo”.

“Yo soy el mejor de Las Vegas. Esta es mi ciudad. Creo que el mayor error de Martínez fue dejar a Ray Woods. Él va a decir que este es su mejor campamento. Pero está encorvado y parece asustado. Tiene miedo. Y no puedo esperar para darle una buena paliza".

JAVIER MARTÍNEZ:

“Estoy muy emocionado de volver. En mi última pelea, pasaron algunas cosas. Pero así es la vida. Ni modo. Sin embargo, me estoy recuperando. Tuve un gran campamento para esta pelea. Estoy emocionado de salir y hacer lo que siempre hago. Estoy listo para volver a donde necesito estar”.

“Trabajar con Robert García ha sido genial. Este campamento fue mucho mejor que el anterior. Esta vez tuve más tiempo con él porque estaba más concentrado con Anthony Joshua la última vez. Esta vez pudimos trabajar más”.

ABRAHAM NOVA:

"'Mi lema es ‘Sin miedo y sin dudas'. No hay que tener miedo y hay que seguir adelante. Robeisy Ramírez es un peleador duro. Muchas cosas no me salieron bien en esa pelea. Pero tienes que ser mentalmente fuerte en este deporte. La confianza es lo más importante que nos ayudará a los peleadores a avanzar".

“Siempre verás fuegos artificiales en mis peleas. Vengo a buscar el nocaut. Jonathan Romero es un rival duro. Es un excampeón mundial. Estoy emocionado por lo que voy a hacer el viernes por la noche”.

Viernes, 28 de julio

ESPN+ (7:30 p.m. ET/4:30 p.m. PT)

Seniesa Estrada vs. Leonela Yúdica, 10 rounds, Títulos mundiales mínimo CMB/AMB de Estrada

Andrés Cortés vs. Xavier Martínez, 10 rounds, Peso junior ligero

Karlos Balderas vs. Nahir Albright, 8 rounds, Peso ligero

Rohan Polanco vs. Cesar Francis, 8 rounds, Peso junior welter

Abraham Nova vs. Jonathan Romero, 10 rounds, Peso junior ligero

Subaru Murata vs. Juan Centeno, 6 rounds, Peso junior pluma

Dante Benjamin Jr. vs. William Langston, 6 rounds, Peso semi completo

Jaylan Phillips vs. Emond Driver, 4 rounds, Peso junior welter (PELEA SWING)