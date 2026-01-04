Es tendencia:
Por qué no juega Franco Mastantuono hoy en Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2025/26

El argentino será suplente nuevamente en el Merengue.

Por Marco D'arcangelo

En el marco de la fecha 18 de LaLiga, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibe a Real Betis con el objetivo de lograr una victoria que le permita no perderle pisada al líder Barcelona y seguir en la lucha por el primer puesto del campeonato local. 

Para este encuentro, el entrenador del Merengue, Xabi Alonso, paró al equipo titular con todo lo mejor a disposición. Además, decidió que el mediocampista ofensivo argentino, Franco Mastantuono, vuelva a ocupar un lugar en el banco de los relevos. 

El motivo por el que Mastantuono no juega ante Real Betis es futbolístico, ya que desde la pubalgia que sufrió meses atrás perdió terreno en la consideración del entrenador, por lo que suele iniciar como suplente, y en caso de ser necesario, ingresa en los complementos. 

Por el argentino jugará Rodrygo, quien se ganó un lugar en el extremo de la banda derecha por sus buenos rendimientos, sumado también a que Brahim Díaz no se encuentra disponible debido a que está afectado a la Copa Africana de Naciones con la Selección de Marruecos. 

La formación de Real Madrid para enfrentar a Real Betis

El equipo de Xabi Alonso sale a la cancha con: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelién Tchouameni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Jr.

Por qué no juega Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Betis por LaLiga

Por otro lado, Xabi Alonso tendrá una baja más que sensible, debido a que no podrá contar con el goleador de su equipo, Kylian Mbappé. El motivo de su ausencia es por un esguince en su rodilla izquierda que le demandará aproximadamente tres semanas de recuperación.

