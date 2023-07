Los peleadores que compiten en la cartelera previa de Errol Spence Jr. vs Terence Crawford mostraron sus habilidades en un entrenamiento abierto al público el miércoles antes de subir al ring este sábado 29 de julio, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La cartelera es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV y ESPN Latinoamérica.

El entrenamiento contó con el contendiente contundente Isaac "Pitbull" Cruz y el contendiente invicto Giovanni Cabrera, quienes se enfrentarán en una eliminatoria por el título de peso ligero del CMB y la AMB, que sirve como evento principal, el futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire y el contendiente mexicano Alexandro Santiago, quien se enfrentarán por el vacante Campeonato Mundial de Peso Gallo del CMB, además del principal prospecto Yoenis Téllez y el contendiente español Sergio García, quienes se batirán en duelo en la transmisión televisiva.

El evento también contó con apariciones especiales de los combatientes del evento principal, Spence y Crawford, quienes se dirigieron a los fanáticos presentes antes de su tan esperado enfrentamiento el sábado por la noche.

“Es temporada de correas, y vamos a hervir cangrejos a otro tipo el sábado por la noche”, dijo Spence. “Vamos a cocinarlo muy bien, así que todos asegúrense de traer su condimento cajún… Va a ser uno para los libros de historia. Este va a ser uno del que hablarás durante mucho tiempo”.

“Es otro día en la oficina. Estoy preparado para todo lo que vendrá con asegurar una victoria el sábado”, dijo Crawford. “He estado aquí antes, y ahora es solo un juego de espera… Pueden esperar fuegos artificiales y el mejor Terence Crawford que hayan visto”.

Esto es lo que los peleadores de respaldo dijeron el miércoles desde MGM Grand:

ISAAC CRUZ:

“Voy a tener que ser inteligente y no entrar en su juego. Necesito dictar todo. Las grandes peleas y los grandes momentos que tuve definitivamente me ayudaron a madurar, y la calidad de los oponentes que tuve me hicieron mejor desde que peleé contra ellos”.

GIOVANNI CABRERA:

“Su nombre [Isaac Cruz] es Pitbull. Pensé que me iba a morder [en las llegadas de peledores]. Menos mal que no lo hizo. Cuanto mayor sea la ira de la bestia, más fuerte caerá sobre mi espada. Soy torero. Todos los peleadores a los que me he enfrentado han tratado de arrancarme la cabeza y los he destrozado”.

NONITO DONAIRE:

“Todos se presentaron a bailar, pero voy a mostrarles a todos estos muchachos lo que este viejo puede hacer. Voy a seguir. Voy a seguir peleando y voy a conseguir ese título indiscutible de peso gallo. Eso es lo único que no he hecho. He hecho todo lo demás: peleador del año, nocaut del año, múltiples divisiones unificadas”.

ALEXANDRO SANTIAGO:

“Respeto completamente a una leyenda como Donaire fuera del ring, pase lo que pase, pero dentro del ring, mi hambre de ganar no tiene paralelo y no me importa quién esté frente a mí”.

“Es una ventaja que sea joven, pero Donaire es un peleador muy peligroso sin importar su edad. No voy a subestimarlo porque golpea muy fuerte y puede ser muy peligroso si lo dejas”.

YOENIS TÉLEZ:

“Soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente hábil y lo suficientemente hambriento como para asumir algo como esto. Cuando tienes la oportunidad de pelear en una cartelera enorme como esta, es imposible rechazarla”.

“Hay tantas cosas que queremos hacer el sábado por la noche. Vamos a montar un espectáculo y me verán salir”.

SERGIO GARCÍA:

“Estoy muy honrado de ser parte de esto con todos ustedes. Todo lo que quiero hacer es dar un gran espectáculo, porque eso es lo que todos ustedes merecen”.

“No me sorprende ni un poco que Téllez haya tomado esta pelea. ¿Quién no tomaría una pelea como esta en una cartelera como esta, independientemente de cuántas peleas hayas tenido antes? La experiencia será solo un factor de muchos en esta pelea”.