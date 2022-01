La noticia del día no fue otra que la del positivo de covid de Lionel Messi. En Rosario, el 10 se encuentra aislado junto a su familia luego de haber contraído el virus por primera vez desde el comienzo de la pandemia allá por marzo de 2020.

El Paris Saint Germain, club dueño de su pase, anunció hoy que su gran figura se encuentra en buen estado de salud y que regresará a sus filas cuando se haya recuperado del todo. Mientras tanto, los fanáticos le envían fuerza tanto a él como a Anto y los pequeños.

En redes sociales, varios dispararon directamente contra muchos de los que compartieron los últimos días del 2021 con el astro. Uno de los apuntados fue Fer Palacios, el DJ de moda en el país, quien incluso se fotografió con él celebrando Navidad.

El artista debió salir a defenderse tras la catarata de insultos que le cayeron y no dudó en mostrar el PCR (con resultado negativo) que se realizó horas atrás: "Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes porque Messi dio positivo y lo relacionaron conmigo. Me han llegado a poner 'asesino'. En fin, ayer me había hecho un estudio porque viajo a Uruguay y no tengo covid. Así que todos los que me tiran la mala, un beso". ¡Vamos, Fer!