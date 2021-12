Spider-Man: No Way Home: cuándo es el estreno, dónde ver la película y cómo adquirir las entradas

La espera de Spider-Man: No Way Home terminó y se estrenó este jueves 16 de noviembre en cines argentinos. Sin dudas fue un éxito ya que es uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del Universo de Marvel Studios.

El lunes 29 de noviembre iniciaron la pre venta de entradas a las 10 (hora de Argentina). Los cines vendieron sus entradas para recibir a aquellos que quieran conseguir un boleto para el día del estreno. Los tickets se pueden adquirir en la web de Cinemark y Hoyts.

Cines de Buenos Aires Argentina para ver Spider-Man: No Way Home

Cine Hoyts- Temperley

Cinepolis Recoleta

Multiplex Lavalle

Hoyts Abasto/ Cinemarks Hoyts

Cinemark Caballito

Cinepolis Plaza Houssay

Cinemark Palermo

Atlas Patio Bulrich

Cinepolis Avellaneda

¿Cuánto dura la película?

Spider-Man: No Way Home tiene una duración de 150 minutos, o dos horas y 30 minutos. Esto la convierte en la película de Spider-Man más extensa protagonizada por Tom Holland, ya que Homecoming dura 133 minutos y Far From Home 129 minutos.

Sinopsis oficial:

“Después de que la identidad de Peter Parker como Spider-Man es expuesta por Mysterio al final de Spider-Man: Lejos de casa, la vida y la reputación de Parker son puestas patas arriba. Para arreglar este asunto, Peter decide contactar al Dr. Stephen Strange para que este lo ayude a restaurar su antigua identidad secreta con magia, pero a raíz de esto, algo sale terriblemente mal en el encantamiento y provoca una fractura en el multiverso, causando que cinco supervillanos de otras realidades alternas (que previamente han luchado contra un Spider-Man en sus respectivas dimensiones) ingresen a su universo”, señala.

Reparto:

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield, Tobey Maguire.