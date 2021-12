Mirtha Legrand es una de las divas más esperadas por la audiencia argentina en este último tiempo. Legrand volverá a la televisión este sábado 18 diciembre a las 21.30 en la pantalla de El Trece, a tres meses del programa especial donde volvió por un día para reemplazar a su nieta, Juana Viale.

La legendaria conductora tendrá a su cargo la mesaza en “La Noche de Mirtha” y estará junto a cuatro invitados de la industria del entretenimiento.

Días atrás, Juana Viale adelantó en su programa: “Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand, y no se imaginan el programón que tenemos”.

En este sentido, señaló que estará sentada al lado de su abuela: “Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado, poneme un banquito y yo soy feliz”.

¿Quiénes serán los invitados?

La Chiqui recibirá a al actor y productor de cine Ricardo Darín; al cantante Diego Torres; que hablará sobre la presentación en el teatro Gran Rex de su disco Atlántico a pie; al actor y conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y también a Jey Mammon, quien contará sus próximos pasos en el rubro televisivo, en relación a su éxito con el ciclo Los Mammones (América tv).

Al día siguiente, Viale conducirá otra edición de "Almorzando con Mirtha Legrand" el domingo 19, y tendrá como invitados a la actriz y cantante Nacha Guevara; el actor, humorista e imitador argentino Martin Bossi, quien le aportará el toque desopilante a la mesaza; la actriz Violeta Urtizberea, que hablará sobre su papelde villana en la novela La 1/15-18; y el actor Mariano Martínez, quien volverá al cine en la película Yo, traidor.

Vale recordar que Legrand estuvo ausente en su programa desde el inicio de la pandemia y solo estuvo presente en dos programas. La primera ocasión donde volvió a conducir su programa fue el 19 de diciembre de 2020, donde se reunieron las cuatro generaciones familiares: su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana, y su bisnieta, Ámbar de Benedictis.

La segunda conducción fue cuando Viale viajó a Paris para acompañar a su primogénita a instalarse en la capital francesa, luego de que fuera aceptada para estudiar cine en la Ciudad de la Luz.