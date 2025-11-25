Denuncian a Francesco Totti en Italia: los motivos

Fue una gloria de la Roma y de la Selección de Italia, pero por estos días, Francesco Totti es noticia por haber sido denunciado por Ilary Blasi, su ex pareja. Al campeón del mundo en 2006 con la Azzurra lo acusan de haber abandonado a su hija en el año 2023. Los abogados del ex futbolista pidieron que se archive la denuncia y quede sin efecto ya que la consideran inverosímil.

En mayo de 2023, Francesco Totti y Noemí Bocchi -su actual pareja- salieron a comer y dejaron a la hija menor del ex futbolista -por ese entonces tenía siete años- junto a dos hijos de Bocchi -de un matrimonio anterior- al cuidado de una niñera, pero cuando Blasi llamó a su hija, se enteró que estaban solos y procedió a llamar a la policía.

La policía llegó al lugar, pero no subió al departamento para constatar que los tres chicos estaban solos. Tanto Totti como Bocchi informaron que había una niñera que los cuidaba. La persona en cuestión fue citada a declarar y afirmó que estaba con los menores -en ese entonces tenían 7, 9 y 11 años- pero luego se contradijo.

¿Qué dice la Fiscalía?

Los abogados de Francesco Totti reclaman que la demanda quede sin efecto y la Fiscalía está analizando hacerlo ya que consideran que la hija menor de Francesco Totti estaba siendo cuidada por dos chicos algo mayores que ella y también se constató que tenían un teléfono para llamar en caso de emergencia. Además, presuntamente la niñera encargada de cuidarlos estaba en el mismo edificio que ellos, aunque en otro departamento.

Por parte de Blasi, sostienen que los hechos no fueron así y que la menor de siete años sufrió un peligro real al quedarse sola. Los hechos seguirán siendo investigados, pero todo indica que quedarán en la nada ya que la Fiscalía consideraría que no hubo culpabilidad de Francesco Totti. Lo que es concreto es que el próximo 1 de diciembre el juez decidirá si continúa la investigación o se archiva.

