El anuncio de Mariano Closs que estremece a los futboleros: “Se me complica”

El relator, además de conducir F12 en ESPN, también lleva adelante el ciclo Closs Sport en AM 990.

Por Julián Mazzara

Mariano Closs, conductor y relator deportivo.
Mariano Closs, conductor y relator deportivo.

El anuncio de Mariano Closs sorprendió a todos los futboleros. Nadie se imaginaba que el relator y conductor deportivo de ESPN y Radio Splendid comunicaría una noticia semejante. Sobre todo a seis meses de comenzar con un nuevo proyecto.

La última emisión de la semana en Closs Sport, el programa radial que realiza junto a Leo Uranga, Martín Costa, Agustín Caviglia y Noelia Novillo, además de los diferentes colaboradores de la tira, comenzó con una noticia de la que se venía hablando desde hacer algunos días: la salida del oriundo de Florida.

Sin querer hacer esperar a los oyentes, el periodista de 55 años esbozó que “el programa va a seguir, pero yo no”. Así fue como dio a conocer la tajante decisión que tomó junto a los directores de Splendid. Y explicó los detalles de su salida: “Está todo bien, ya estaba dispuesto así cuando nos conocimos con las autoridades de la radio”, resaltó.

“La pasé fabulosamente bien, siempre pude armar grupos excepcionales pero este tiene una química especial. Cuando nos juntamos con la gente de Splendid habíamos estipulado estar 6 meses juntos y después veríamos. Me propusieron estar dos o tres programas a la semana, pero soy un obsesivo del laburo, y no me gusta”, relató. A lo que añadió para sintetizar los motivos que lo llevan a dar un paso al costado: “A partir de septiembre tengo viajes, partidos de Champions, Libertadores y se me complica“, indicó.

Mariano Closs, conductor y relator deportivo, anunció su salida de Closs Sport en Radio Splendid.

Mariano Closs, conductor y relator deportivo, anunció su salida de Closs Sport en Radio Splendid.

¿Quién reemplazará a Mariano Closs en Radio Splendid?

Luego de lo que fue el anuncio de Mariano Closs, con el que consternó a todos los futboleros, fue el propio relator y conductor quien dio a conocer a su reemplazante en la tira diaria.

Al programa lo va a conducir Leo Uranga, que es extraordinario como persona y como profesional”, exclamó el periodista antes de continuar con el desarrollo del programa radial en Splendid.

Julián Mazzara

