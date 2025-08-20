El reclamo viral de Mariano Closs a Conmebol en pleno Racing vs. Peñarol: “Tiene que intervenir en eso”

Mariano Closs fue protagonista de una nueva noche de Copa Libertadores aportándole toda la emotividad que es capaz de transmitir desde el relato a la cobertura de ESPN de la definición agónica de la serie de octavos de final entre Racing y Peñarol en el Cilindro de Avellaneda, que terminó con clasificación para el equipo argentino.

Ya desde mucho antes del gol de Franco Pardo que le permitió a La Academia meterse entre los ocho mejores equipos del certamen internacional, el reconocido periodista había generado con su palabra gran repercusión en las redes sociales con un llamado de atención a Conmebol.

Fue justo en el momento en que el árbitro colombiano Wilmar Roldan se dispuso a hacer cumplir el protocolo del minuto de silencio por la lucha del ente rector del fútbol sudamericano contra el racismo y cualquier otra expresión discriminatoria.

“Yo creo que lo que pasó en Brasil el otro día, en el partido donde los simpatizantes de Godoy Cruz fueron castigados de manera cruel por la policía brasileña, entiendo que Conmebol también tiene que intervenir con eso”, comenzó diciendo Mariano Closs.

Hubo minuto de silencio contra el racismo antes del inicio de la revancha entre Racing y Peñarol.

Y como reclamo directo a los mandos del ente rector del fútbol sudamericano, agregó: “Yo entiendo de racismo, discriminación, violencia, todo fenómeno. Pero por favor, hay que intervenir de otra manera, no solo con esta foto”.

¿Qué pasó con los hinchas de Godoy Cruz en Brasil?

La referencia que hizo Mariano Closs apuntó al duelo que Atlético Mineiro y Godoy Cruz de Mendoza disputaron el pasado jueves en Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En ese marco, simpatizantes del equipo argentino fueron víctimas de una dura represión policial finalizado el encuentro, con victoria 2-1 para el equipo local.

El episodio empezó cuando la seguridad brasileña irrumpió en la tribuna visitante para desalojar a esos hinchas de manera violenta, con palos y golpes. La situación, que en Brasil aseguran fue respuesta a una actitud racista por parte de estos, dejó heridos y detenidos como saldo. Incluso un hincha debió someterse a una operación por la fractura que se le provocó en un pie.

