Desde hace varios meses, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel retomaron el noviazgo que interrumpieron en agosto de 2023. A pesar de que no lo hicieron oficial, en más de una ocasión compartieron imágenes en sus respectivas cuentas de Instagram donde se los encontraba con el mismo paisaje, pero sin que a ellos se los viera juntos en el momento retratado.

El tiempo pasó, la relación creció a pasos agigantados desde que De Paul llegó a Estados Unidos para jugar en Inter Miami junto a Lionel Messi. Y mientras la cantante pop se mantiene dentro del estudio de grabación de un disco que aún no posee nombre, adelantó tres sencillos: “El Cielo”, “Universidad” y “De Papel”.

Durante las últimas horas, y cuando nadie lo esperaba, desde Intrusos indicaron que la pareja conformada por el campeón del mundo con la Selección Argentina y la también actriz que brilló en series como Violetta, Soy Luna y Quebranto, se casará el próximo sábado 20 de diciembre.

“Descreía mucho de este casamiento porque me daba raro que ella se casara, pero me tiraron la data de por qué se casa. Me confirmaron que se casan en el Haras El Dock, ahí donde se casaron Stefi Roitman y Lanata, y me dieron la fecha. Me dijeron “es esta fecha”. Ya están empezando a buscar proveedores”, aseguró la periodista Paula Varela en el programa que se emite por la señal de América.

Por otra parte, la fuente citada reveló que “ellos lo van a comentar más cerca porque no quieren que se sepa, pero están presupuestando porque el Haras solo te da el lugar. El resto lo tenés que poner vos. Están buscando proveedores, ahora están viendo quién les va a retratar todo en la fiesta. Quieren alguien más joven, menos duro, no tan tradicional, como un especie de ‘filmaker’ para que les haga un video acorde a su edad y no algo acartonado”.

“También están buscando catering porque ellos, los del Haras, te dan el espacio pero nada más. Hay otros salones que te resuelven todo, pero acá no. Se casan porque decidieron irse a vivir a Miami. La decisión de vida que tomaron es no estar acá en Argentina sino irse a Miami, donde él está jugando. Ella necesita tener este casamiento para poder trabajar tranquila allá y moverse, Tini está ganando en Estados Unidos”, aseguró Varela en Instrusos.

El motivo por el que Rodrigo De Paul eligió mudarse a Miami

Más allá de que el futbolista oriundo de Sarandí se encuentra en Inter Miami, donde posee un contrato a corto plazo y la posibilidad de firmar un nuevo vínculo plurianual con el club estadounidense, hay una razón especial por la que Rodrigo De Paul llegó a Fort Lauderdale.

“A ver, la decisión de De Paul de irse a jugar al Inter Miami es por ella, o es más por ella que por él, para que ella pudiera ir ahí también”, indicó el periodista Pablo Layús. “No convencía tanto España, sí Miami, pero ella para trabajar y moverse en Miami le viene bien casarse. Ellos se aman, sí, pero como se van a alojar ahí ella necesita tener también lo legal ahí”, explicó Paula Varela.

¿Qué dijeron Tini y De Paul cuando se separaron?

Por medio de sus redes sociales, ambos habían lanzado un comunicado contando la ruptura: “Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribió De Paul en Twitter. Y las mismas palabras, pero cambiando Tini por Rodrigo, utilizó la cantante pop.

Rodrigo De Paul considera a Tini un bastión muy importante dentro de su vida

“No fue fácil. Yo en los momentos que estaba fuera de eje, cuando me tenía que concentrar para el partido y todo eso, me apoyé mucho en mi novia. Intenté elegir a una persona. Yo sabía que mi familia, mis amigos estaban. Pero a veces tener varias opiniones te desordena la cabeza”, contó en diálogo con Sofía Martínez para TV Pública.