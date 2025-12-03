Es tendencia:
Fognini desata la polémica en el tenis italiano y apunta contra un ex compañero: “No tuvo el coraje”

Fabio dejó la actividad profesional luego de un partidazo ante Alcaraz en Wimbledon, fue el broche de oro para una extraordinaria carrera.

Por Lautaro Toschi

Fabio Fognini
© GettyFabio Fognini

El mundo del tenis es especial, si bien es un deporte de caballeros, las polémicas están a la orden del día. Es cierto que, al ser un deporte individual, hay muchas situaciones internas que no trascienden, pero a veces son los propios protagonistas los que las sacan a la luz. En esta oportunidad así lo hizo Fabio Fognini, quien apuntó contra Filippo Volandri -capitán del equipo italiano de Copa Davis– quien fue compañero durante muchos años en el circuito.

Fabio Fognini hizo emocionar a todo el mundo del tenis en Wimbledon 2025. En dicho certamen se enfrentó a Carlos Alcaraz por la primera ronda y el italiano dejó el alma en un partido que quedó en manos del español en cinco sets. Luego de dicho encuentro, Fogna decidió ponerle punto final a su extensa y exitosa trayectoria.

Alcaraz y Fognini. (Foto: Getty).

En las últimas horas, Fognini dialogó con Belve y contó una situación incómoda que vivió en Londres, cuando anunció su retiro: “Les contaré una anécdota que me hizo reflexionar casi definitivamente. Estábamos en Londres y les había dicho a mis agentes que tenía la intención de retirarme”.

“Así que organizaron una conferencia de prensa en Wimbledon. Esa noche, mis dos agentes y yo fuimos a cenar, y en la mesa de al lado estaban Filippo (Volandri) y dos amigos suyos. Vinieron a saludarme… Yo estaba a medio metro de él. No tuvo el valor de decirme: ´Bien hecho, Fabio´ o ´Felicitaciones por tu carrera´. No me dijo nada“, completó Fognini.

¿Cuándo empezó el problema entre Fognini y Volandri?

Antes de la aparición de Sinner, Berrettini, Musetti o Cobolli, Italia tuvo durante años a grandes jugadores de la talla de Fognini o Volandri, que compartieron el circuito durante años. Volandri pasó a ser capitán del equipo italiano de Copa Davis y en 2023 decidió no convocar a Fognini a las finales sin ninguna explicación.

De hecho, Fognini había dicho en su momento: “No me dijeron nada ni hablé con nadie. Si eres un hombre, a veces debe haber confrontación, incluso con opiniones diferentes. Es ridículo. No lo acepté y nunca lo aceptaré“.

Berrettini y Volandri en las finales de la Davis 2025, donde se coronó campeón Italia por tercera vez consecutiva. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Fabio Fognini se retiró tras enfrentarse a Carlos Alcaraz en Wimbledon 2025.
  • El ex tenista Fabio Fognini criticó a Filippo Volandri, capitán de la Copa Davis italiana.
  • Volandri no le dijo “Bien hecho” a Fognini en una cena en Londres tras el anuncio de retiro.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

