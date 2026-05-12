El XI de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Todavía falta mucho, pero hay que armar un 11 para el partido contra Argelia. Algunos son más deseo que realidad.

Falta poco más de un mes para el esperado debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Y horas después de conocer la prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni, comenzamos a pensar cuál puede ser el equipo para la presentación.

Hay que armar un XI, jugar un poco. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Hasta hace unos días, Nicolás Otamendi estaba inhabilitado para el debut en la Copa del Mundo, por lo que en este video no está incluido. Ahora, ya con la amnistía de FIFA, seguramente pueda ocupar el lugar que hoy sería para Leonardo Balerdi.

Además, Cuti Romero llegará muy justo y seguramente no llegue óptimo al debut, por lo que tampoco fue incluido en este XI.

En el arco, no hay dudas. Es la fija de la que nadie duda. En los laterales tampoco parece haber mucho para discutir. Más allá de que algunos pretenden que haya una línea de 5, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, de no mediar inconvenientes, estarán en las bandas en el debut.

En la zaga central, estoy más cerca de pensar que puede ser con Lisandro Martínez y Balerdi (con la aclaración de que Otamendi podría ocupar ese lugar tras su amnistía). Algo particular con este tema: Balerdi no está teniendo su mejor temporada, pero siempre se confió mucho en él en el cuerpo técnico. Otro asterisco: ojo con Marcos Senesi.

Vamos a la mitad de la cancha: al igual que en 2026, Leandro Paredes seguirá siendo el volante central. Y esto no lo tengo tan claro, pero si hoy apostamos a ver quiénes pueden ser los titulares, Enzo Fernández es una fija y entre Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, lo veo más al jugador del Liverpool desde el arranque.

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Y la delantera, en mi opinión, y es más deseo que realidad: Nico Paz, Lionel Messi y Julián Álvarez. ¿Por qué saco a Thiago Almada, que en teoría es titular? Por su temporada, por su presente en el Atlético de Madrid, que realmente viene siendo muy flojo.

Entonces, mi XI quedaría así: Dibu; Molina, Balerdi (Otamendi), Lisandro y Tagliafico; Paredes, Enzo y Alexis; Nico Paz, Messi y Julián. ¿Qué dicen?

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