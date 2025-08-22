River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto

River pasó. Jugando mal y a lo Boca: por penales. Veremos si ahora puede mejorar lo suficiente durante un mes para enfrentar a Palmeiras en los cuartos de la Liberadores.

Mi gran duda está en los héroes de Madrid, porque este equipo es la base de aquella Copa. Armani está impecable, Montiel también. Martínez Quarta viene mejorando, Enzo Pérez y Nacho Fernández están grandes, Juanfer Quintero con físico a cuenta gotas, Pity Martínez también, grande y en el banco; y Gallardo que no es el mismo desde que volvió. No estoy seguro si podrán darle una Copa Libertadores más a River.

La ilusión del pueblo millonario lógicamente está, pero para pasar a Palmeiras van a tener que cambiar todo y ser otro equipo totalmente. Sino pasar será difícil ante los brasileros de esta manera, en la que sufrieron incluso con Libertad de Paraguay.

Y ahora, yo me pregunto: ¿No era que River no festejaba penales? ¡Me mintieron mis amigos de River! Entre Armani que lloraba más que en el Mundial de Qatar, Gallardo a los abrazos con Biscay, Enzo Pérez emocionado y la gente de River que festejó más la clasificación así, por penales, que si lo hubiese ganado en el último minuto con gol de Borja…

Hinchas de River, ¿se dieron cuenta que es hermoso ganar por penales? Se terminó ese verso de que “los penales son para los bosteros”. Cortaste una racha de 9 derrotas por penales y fue un eclipse el Estadio Monumental. ¿Vieron? Ganar así está bueno también, tiene un lindo gustito. Ahora, tendrán que enfocarse en Palmeiras para seguir soñando con la Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Lo cierto es que las series de los equipos argentinos quedaron de la siguiente manera: Vélez y Racing jugarán los martes 16 y 23 de septiembre, por lo que será la primera en definirse. A su vez, River y Palmeiras chocarán los miércoles 17 y 24 de septiembre, mientras que Estudiantes de La Plata y Flamengo se medirán los jueves 18 y 25 del mismo mes mencionado.