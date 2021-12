¡Hay acción en la cuarta temporada de la FMS Argentina! Este miércoles, 29 de diciembre, a las 16:30 horas (hora local) se llevará a cabo la segunda jornada. Esta tendrá sede en el Estadio Obras. Con todas las batallas confirmadas, se dará el segundo capítulo de la rivalidad Papo vs. Mecha, lo que puede tomarse como una final adelantada.

Batallas confirmadas:

-Papo vs. Mecha

-Stuart vs. MP

-Naista vs. Zaina

-Nacho vs. Tata

-Wolf vs. Larrix

-Klan vs. Katra

+Resultados y tabla de posiciones tras la primera fecha:

-Klan venció a Tata sin réplica

-Wolf venció a Zaina sin réplica

-Replik venció a Sub sin réplica (exhibición)

-Larrix venció a Nacho sin réplica

-Mecha venció a Naista después de una réplica

-Katra venció a Stuart después de una réplica

*Papo vs. MP fue postergada.

Klan: 3 puntos (275 PTB) Larrix: 3 puntos (269 PTB) Wolf: 3 puntos (241 PTB) Mecha: 2 puntos (286.5 PTB) Katra: 2 puntos (286 PTB) Naista: 1 punto (293 PTB) Stuart: 1 punto (282 PTB) Nacho: 0 puntos (257.5 PTB) Zaina: 0 puntos (232.5 PTB) Tata: 0 puntos (218 PTB) Papo: 0 puntos *batalla pendiente* MP: 0 puntos *batalla pendiente*

PTB: Puntos por batalla (decide en caso de igualdad de puntos).

¿Cuándo es la segunda fecha de la FMS Argentina 2021/22?

La fecha dos de la Freestyle Masters Series de Argentina se realizará este miércoles, 29 de diciembre, en el Estadio Obras.

Horario por país:

Argentina: 16.30 horas

Chile: 16.30 horas

Uruguay: 16.30 horas

Paraguay: 16.30 horas

Bolivia: 15.30 horas

Colombia: 14.30 horas

Ecuador: 14.30 horas

Perú: 14.30 horas

México: 13.30 horas

Estados Unidos: 11.30 horas PT / 14.30 horas ET

¿Dónde se podrá ver el evento EN VIVO y EN DIRECTO?

La segunda jornada de la FMS Argentina se podrá ver, EN VIVO y EN DIRECTO vía ONLINE, por el canal de YouTube de Urban Roosters.