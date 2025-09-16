Conmoción en el deporte argentino por la muerte de un rugbier: se conocieron las causas

En la jornada del domingo el deporte argentino se vistió de luto debido al fallecimiento de Esteban César Racca, jugador de Rugby de 41 años, quien perdió la vida en pleno partido entre Old King Club, su equipo, frente a Jabalíes Rugby Club, disputado en el estadio Héroes de Curupayty del Comité Olímpico Paraguayo.

En medio del encuentro correspondiente al Torneo Pre Intermedia Metropolitano de la Unión de Rugby del Paraguay, el deportista de 41 años se desvaneció en pleno campo. A pesar del rápido accionar de sus compañeros y de los médicos, no se pudo hacer nada para evitar el deceso.

Dos días después de esta situación, se revelaron las causas del fallecimiento, debido a que se realizó una investigación forense para determinar el motivo por el que Racca se desplomó luego de disputar un scrum junto a sus compañeros en pleno partido.

“Se desvanece, y conforme a los paramédicos, después de unos minutos, falleció”, confirmó el fiscal Jorge Escobar. Tras esta investigación, el médico forense Pablo Lemir reveló que Racca perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico cerrado, producto de un golpe en la cabeza que recibió entre cinco y diez minutos antes.

“Tenemos la sospecha de que fue un golpe en la cabeza durante el juego, y antes de la caída. Él se desploma en una jugada scrum, que es un término de rugby. Sale de esa formación, da dos pasos y cae”, explicó el fiscal Pablo Lemir al respecto de la investigación.

Cabe destacar que desde la Fiscalía confirmaron que el deportista estuvo acompañado y fue atendido desde el momento en el que se cayó, así como también afirmaron que lo muestran. A pesar de esto, se solicitó a ambos clubes la filmación del partido, para evaluar si existe una conducta antideportiva o fuera del contexto del partido que pueda tener una responsabilidad penal.

Shane Christie, el jugador de rugby que pidió investigar los golpes en el deporte

Shane Christie, deportista que perdió la vida hace poco menos de un mes, fue un activista por los derechos de los rugbiers y trabajó para que se investiguen posibles lesiones cerebrales. Inclusive él mismo había manifestado públicamente que quería que su propio cerebro sea investigado.

Cabe destacar que Shane Christie creía que tenía encefalopatía traumática crónica (ETC), una patología neurodegenerativa que solamente se puede investigar una vez que la persona falleció. La misma suele darse por traumas reiterados en la zona del cráneo, la cual claramente está sumamente expuesta en el rugby.

Desde que Christie se retiró de la actividad profesional en 2018 se propuso divulgar esta situación con el fin de lograr cierta prevención, pero su lucha no siempre fue escuchada. Un detalle no menor es que, en 2023, falleció Billy Guyton, el primer rugbier de Nueva Zelanda que falleció a causa de una encefalopatía traumática crónica.

Hace unos meses, Shane Christie había manifestado públicamente: “Hay jugadores en todo el país que están sufriendo conmociones cerebrales en este momento y no lo saben. El público no sabe cuántos jugadores sufren conmociones cerebrales cada semana”.