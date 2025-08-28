Es tendencia:
Conmoción en el mundo del rugby: hallan muerto al ex All Blacks Shane Christie a los 39 años

Retirado desde 2017, el ex rugbier se había convertido en un luchador por los derechos de los jugadores y para que se investiguen casos de conmociones cerebrales.

Por Lautaro Toschi

El rugby mundial está de luto: el pasado 27 de agosto, a un día de cumplir los 40 años, apareció sin vida en su casa Shane Christie, ex jugador de los Maori All Blacks, la selección B de Nueva Zelanda, la más poderosa del mundo. Si bien los investigadores no informaron la causa de la muerte, medios del país oceánico informaron que se trataría de un suicidio. Cabe destacar que Christie fue un activista por los derechos de los rugbiers y trabajó para que se investiguen posibles lesiones cerebrales. Inclusive él mismo había manifestado públicamente que quería que su propio cerebro sea investigado.

Cabe destacar que Shane Christie creía que tenía encefalopatía traumática crónica (ETC), una patología neurodegenerativa que solamente se puede investigar una vez que la persona falleció. La misma suele darse por traumas reiterados en la zona del cráneo, la cual claramente está sumamente expuesta en el rugby. Desde que Christie se retiró de la actividad profesional en 2018 se propuso divulgar esta situación con el fin de lograr cierta prevención, pero su lucha no siempre fue escuchada. Un detalle no menor es que, en 2023, falleció Billy Guyton, el primer rugbier de Nueva Zelanda que falleció a causa de una encefalopatía traumática crónica.

Hace unos meses, Shane Christie había manifestado públicamente: “Hay jugadores en todo el país que están sufriendo conmociones cerebrales en este momento y no lo saben. El público no sabe cuántos jugadores sufren conmociones cerebrales cada semana. Es mucho peor de lo que el público cree. Todos los equipos sufren múltiples conmociones cerebrales cada año y estamos subestimando sus efectos. Por eso tenemos jugadores mayores con problemas de conmoción cerebral: no lo gestionábamos entonces y no lo gestionamos ahora”.

Así fue la exitosa carrera de Shane Christie

Shane Christie nació en Nueva Zelanda el 28 de agosto de 1985 y desde chico se aficionó con el rugby. Su carrera profesional comenzó en 2010 en Tasman Mako, elenco con el que ganó la ITM Cup Championship en 2013. Para 2014 pasó cedido a Crusaders y se coronó en el Super Rugby en 2015. Los últimos años de carrera fueron en Higlanders. Por otro lado, representó a Maori All Blacks, la selección B de Nueva Zelanda. Al dejar la actividad profesional, fue asistente en Tasman Mako.

