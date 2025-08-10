Consternación en el mundo del deporte: dos boxeadores murieron una semana después de compartir una misma velada

Horas de luto y consternación sacuden al mundo del boxeo. Se confirmó el fallecimiento de los japoneses Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos 28 años,tras pasar una semana internados luego de participar en la misma velada en Tokio.

Los dos púgiles, de categoría peso pluma, formaron parte de la cartelera del evento llamado Dynamic Glove on U-Next Vol°35 en el Korakuen Hall, celebrado el pasado 2 de agosto. Las noticias se conocieron con tan solo apenas unas horas de diferencia: Kotari murió el viernes 8 a las 22.59, mientras que el deceso de Urakawa ocurrió el 9 de agosto, cuando el reloj marcaba las 22.31.

En sus respectivos combates, Kotari había conseguido un empate técnico tras completar los 12 rounds ante Yamato Hata. Logró abandonar el ring, pero minutos más tarde cayó desvanecido en su vestuario por lo que debió ser trasladado de urgencia para ser sometido a una craneotomía, de la cual no pudo recuperarse. Por su parte, Urakawa cayó por nocaut técnico en el octavo asalto tras recibir un impacto que incentivó al juez a detener la pelea.

Kotari y Urakawa fallecieron tras participar de la misma velada en Tokio (@WorldBoxingOrg).

Los pugilistas hospitalizados de Tokio esa misma noce presentando el mismo diagnóstico: hematoma subdural agudo, lo que significa una acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro. Allí permanecieron internados por una semana, hasta que la Organización Mundial de Boxeo confirmó el fallecimiento de ambos mediante un comunicado.

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil”, sostuvo el organismo, señalando también que las muertes fueron causadas por las lesiones sufridas en cada combate.

Los cambios en el reglamento tras el fallecimiento de Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa

Los casos de los boxeadores japoneses se convirtieron en la segunda y tercera muerte que sufre el boxeo este año. Se dieron seis meses después del fallecimiento del irlandés John Cooney, a causa, también, de una hemorragia cerebral.

Como consecuencia, y con la intención de proteger la salud de los boxeadores, la Comisión Japonesa de Boxeo tomó la decisión inmediata de cambiar ciertas reglas: los combates por títulos de la Federación de Boxeo de Oriente y el Pacífico (OPBF) dejarán de pautarse a 12 asaltos para comenzar a disputarse a un máximo de 10. En septiembre, además, llevarán adelante una reunión para tratar nuevas medidas y analizar en profundidad el caso que paralizó al boxeo.

