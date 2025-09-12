Rafa Nadal se refirió a la carrera de Carlos Alcaraz con un mensaje implícito a Djokovic y Federer: “Algo único”

Ya dejó de ser una promesa y se convirtió en realidad. Carlos Alcaraz es ganador de seis Grand Slams y viene de consagrarse campeón del US Open 2025, por lo que sus días no podían ser mejores, o sí. Es que Rafael Nadal llenó de elogios lo hecho hasta el momento en su corta pero exitosa carrera y hasta se animó a dejar un mensaje implícito que involucra a Roger Federer y Novak Djokovic.

El joven español acaba de conquistar el importante torneo de Nueva York tras vencer en la final a Jannik Sinner, en solo cuatro sets. De esta manera y con apenas 22 años, sumó su sexto título relevante y volvió a recuperar la cima del ranking ATP, por lo que se convirtió en el tenista número uno del mundo. Muchos logros y encima ahora lo enalteció su propio ídolo…

En diálogo con RNE, Rafa no ocultó su opinión sobre cómo ve el camino que está construyendo Alcaraz en el tenis. “La carrera parece que va encaminada a que sea algo único“, expresó en primer lugar el campeón de 14 Roland Garros sobre su compatriota. Pocos segundos más tarde, añadió: “Ojalá que sea muy larga, que es lo que necesita para llegar a según qué números”.

Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025, tras vencer a Jannik Sinner en la final. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón de 22 Grand Slams amplió su discurso al respecto. “Ojalá que le respeten las lesiones y todo le vaya genial, de momento ya tiene seis Grand Slams”, manifestó el oriundo de Manacor. “Pero no empecemos ya con estas cosas…”, agregó luego, en una clara referencia a la todavía corta edad del nacido en Murcia.

No solo eso, sino que continuó enalteciendo al mejor tenista del mundo en la actualidad con estas declaraciones. Aunque todavía lleva pocos años compitiendo al más alto nivel, fueron suficientes para conseguir varias consagraciones hasta el momento y ante eso, Rafa sostuvo: “Seis Grand Slams es un número increíble, pero ojalá que pueda ganar todos los que pueda”.

Cabe recordar que Nadal y Alcaraz hicieron dupla en los Juegos Olímpicos de París 2024 en representación de España en la categoría de dobles. Si bien no pudieron sumar una medalla en dicho formato, alcanzaron los cuartos de final del certamen. A nivel individual, Carlos se quedó con la medalla de plata luego de caer en la final contra Novak Djokovic en la capital francesa.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, en representación de España durante los Juegos Olímpicos de París 2025. (Getty Images)

Los números de Carlos Alcaraz

En esta corta pero impresionante carrera, Alcaraz ya conquistó 6 Grand Slams: 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 US Open. Además, también supo ser el número uno del mundo más joven de la historia, el más joven en ganar un torneo ATP 500 y también se convirtió en el más joven en disputar una final de los Juegos Olímpicos, por lo que lo mismo aplica para las medallas de plata. Y apenas tiene 22 años…

