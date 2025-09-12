Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Rafa Nadal se refirió a la carrera de Carlos Alcaraz con un mensaje implícito a Djokovic y Federer: “Algo único”

El ganador de 14 Roland Garros elogió notablemente lo hecho por el joven español, que ya lleva 6 Grand Slams en su vitrina.

Por Nahuel De Hoz

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, exitosos tenistas españoles.
© GettyRafael Nadal y Carlos Alcaraz, exitosos tenistas españoles.

Ya dejó de ser una promesa y se convirtió en realidad. Carlos Alcaraz es ganador de seis Grand Slams y viene de consagrarse campeón del US Open 2025, por lo que sus días no podían ser mejores, o sí. Es que Rafael Nadal llenó de elogios lo hecho hasta el momento en su corta pero exitosa carrera y hasta se animó a dejar un mensaje implícito que involucra a Roger Federer y Novak Djokovic.

El joven español acaba de conquistar el importante torneo de Nueva York tras vencer en la final a Jannik Sinner, en solo cuatro sets. De esta manera y con apenas 22 años, sumó su sexto título relevante y volvió a recuperar la cima del ranking ATP, por lo que se convirtió en el tenista número uno del mundo. Muchos logros y encima ahora lo enalteció su propio ídolo…

En diálogo con RNE, Rafa no ocultó su opinión sobre cómo ve el camino que está construyendo Alcaraz en el tenis. “La carrera parece que va encaminada a que sea algo único“, expresó en primer lugar el campeón de 14 Roland Garros sobre su compatriota. Pocos segundos más tarde, añadió: “Ojalá que sea muy larga, que es lo que necesita para llegar a según qué números”.

Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025, tras vencer a Jannik Sinner en la final. (Getty Images)

Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025, tras vencer a Jannik Sinner en la final. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón de 22 Grand Slams amplió su discurso al respecto. “Ojalá que le respeten las lesiones y todo le vaya genial, de momento ya tiene seis Grand Slams”, manifestó el oriundo de Manacor. “Pero no empecemos ya con estas cosas…”, agregó luego, en una clara referencia a la todavía corta edad del nacido en Murcia.

No solo eso, sino que continuó enalteciendo al mejor tenista del mundo en la actualidad con estas declaraciones. Aunque todavía lleva pocos años compitiendo al más alto nivel, fueron suficientes para conseguir varias consagraciones hasta el momento y ante eso, Rafa sostuvo: “Seis Grand Slams es un número increíble, pero ojalá que pueda ganar todos los que pueda”.

Publicidad

Cabe recordar que Nadal y Alcaraz hicieron dupla en los Juegos Olímpicos de París 2024 en representación de España en la categoría de dobles. Si bien no pudieron sumar una medalla en dicho formato, alcanzaron los cuartos de final del certamen. A nivel individual, Carlos se quedó con la medalla de plata luego de caer en la final contra Novak Djokovic en la capital francesa.

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, en representación de España durante los Juegos Olímpicos de París 2025. (Getty Images)

Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, en representación de España durante los Juegos Olímpicos de París 2025. (Getty Images)

Los números de Carlos Alcaraz

En esta corta pero impresionante carrera, Alcaraz ya conquistó 6 Grand Slams: 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 US Open. Además, también supo ser el número uno del mundo más joven de la historia, el más joven en ganar un torneo ATP 500 y también se convirtió en el más joven en disputar una final de los Juegos Olímpicos, por lo que lo mismo aplica para las medallas de plata. Y apenas tiene 22 años…

Publicidad
En la previa del GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto reveló los 3 circuitos que más desea correr en la Fórmula 1: “Algo bueno puede pasar”

ver también

En la previa del GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto reveló los 3 circuitos que más desea correr en la Fórmula 1: “Algo bueno puede pasar”

Ni Camp Nou ni Montjuic: el estadio de 6.000 espectadores en el que Barcelona hará de local en LaLiga

ver también

Ni Camp Nou ni Montjuic: el estadio de 6.000 espectadores en el que Barcelona hará de local en LaLiga

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El secreto de Novak Djokovic para seguir en lo más alto del tenis a los 38 años: “Dátiles y espirulina”
Tenis

El secreto de Novak Djokovic para seguir en lo más alto del tenis a los 38 años: “Dátiles y espirulina”

Marin Cilic aseguró quién es el mejor de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Un tenis increíble”
Tenis

Marin Cilic aseguró quién es el mejor de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Un tenis increíble”

Novak Djokovic tuvo que abandonar Serbia por cuestiones políticas: los motivos
Tenis

Novak Djokovic tuvo que abandonar Serbia por cuestiones políticas: los motivos

Qué canal pasa Argentina – Países Bajos por la Copa Davis 2025
Tenis

Qué canal pasa Argentina – Países Bajos por la Copa Davis 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo