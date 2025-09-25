En diciembre de 2024, Fernando Belasteguín le puso punto final a su carrera como jugador profesional de pádel. El deportista de Pehuajó, hoy con 46 años, dejó atrás un legado que hace que sea considerado como el mejor de la historia de la disciplina.

En ese contexto, con su despedida del pádel aún fresca, Bela fue galardonado este jueves con el Marca Leyendas, premio otorgado por el prestigioso diario español a los mejores representantes del mundo del deporte.

En esta oportunidad, a casi 30 años de la creación del reconocimiento, se trata del primero en la historia del pádel en recibirlo. Además, es el cuarto argentino galardonado, detrás de Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi.

“Cuando me lo dijeron… Fue un orgullo impresionante porque es un premio que sigo mucho montón, un premio que lo ha recibido Messi, Maradona, Jordan, Cruyff, Usain Bolt, Schumacher… Es una alegría y un orgullo que no hubiera imaginado nunca, que el pádel podría estar en este espacio y que me lo hayan dado a mí. Te lo juro, lo voy a guardar y se lo voy a contar a mis nietos y les contaré todos y cada uno de los nombres que lo han recibido”, explicó quién fuera N°1 durante 16 años consecutivos entre 2002 y 2017.

Y se extendió sobre sus sensaciones por este reconocimiento: “Esto es una mezcla de muchas cosas. Me pone muy contento estar al lado de los grandes del deporte y que el pádel esté ahí. Cuando me dijeron que me lo daban, no me lo podía creer, me encantan todos los deportes y que mi nombre esté al lado de todos esos me llena de orgullo”.

Los mejores jugadores de la historia según, Belasteguín

Aunque gran parte del público del pádel coincide al elegir a Bela como el mejor representante de la disciplina, el de Pehuajó fue generoso al nombrar a cuatro de sus compañeros más destacados de su carrera como aspirantes a aquel nombramiento.

“Con Juan (Juan Martín Díaz) estuve 13 años y fue espectacular, no dejó de sorprenderme hasta el último día y pude disfrutarlo. Agustín Tapia y Arturo Coello, que los agarré en sus inicios…. Y Pablo Lima, claro, que tuvo un nivel impresionante en los tres años y pico que fuimos número uno del mundo. Era una auténtica máquina de jugar al pádel”.

Bela tocó el mejor momento de su carrera en una dupla histórica con Díaz, con quién llegó a la cima del ranking con apenas 22 años y se mantuvo allí por 13 años, además de una racha de 1 año y 9 meses invictos en la que ganaron 22 trofeos al hilo.

Como atleta, el Boss se definió como “un jugador muy trabajador que buscaba la mejora siempre para acoplarse a su compañero”. Y sobre si alguien podría opacar sus logros en el futuro respondió: “Creo que si yo lo pude conseguir, no es algo imposible”.

¿El pádel puede estar en los Juegos Olímpicos?

“Yo creo que para que sea olímpico todavía tenemos que seguir creciendo. Sé que el actual presidente de la Federación Internacional, Luigi Carraro, se está acercando al Comité Olímpico y es algo que tiene entre ceja y ceja”, explicó Bela sobre la chance de incluir a la disciplina en el mayor evento deportivo.

Y añadió: “Pero yo creo que todavía tenemos que ayudar a que en muchos más escenarios haya mucha más gente. Sería bonito que el pádel fuese olímpico en 2036, que apunta a ser en Qatar, donde empezó Premier Padel, y sería lindo para cerrar el círculo en el lugar donde se empezó a llevar al pádel a un nivel superior”.

