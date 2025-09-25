Uno de los mejores deportistas de la historia advirtió que Lamine Yamal se puede arruinar la carrera: “Me suenan las alarmas”

Con apenas 18 años, cumplidos en julio, Lamine Yamal ya está posicionado como uno de los mejores jugadores del planeta. La joya de Barcelona irrumpió con solo 15 años y, aunque mostró destellos poco normales para su edad desde el principio, tuvo un ascenso meteórico hasta convertirse en una estrella del club catalán.

Incluso, el campeón de la Eurocopa con la Selección de España se quedó en las puertas de su primer Balón de Oro, que finalmente quedó en manos de Ousmane Dembélé. En ese contexto, preocupado por su entorno, Boris Becker ofreció consejos para la figura de Barcelona.

Es que el extenista alemán, uno de los mejores de la historia de la disciplina, también tuvo éxito a corta edad. Con apenas 17 años, en 1985 se impuso en Wimbledon y aún mantiene el récord como el ganador más joven en All England y el segundo en cuanto a nivel general en Grand Slams masculinos.

“Lamine es maravilloso, lo está ganando todo. Es el mejor jugador joven del mundo ahora mismo. Me recuerda a mí cuando tenía 17 años. Con él me suenan las alarmas”, comenzó Becker al encontrar similitudes en los comienzos de sus carreras.

Y continuó: “Solo hay que ver hoy en día por todo lo que está pasando Lamine Yamal. Pienso que tiene un riesgo muy alto de pasar por ciertas dificultades en diez o quince años. En su caso viene de unos orígenes muy humildes y ahora él y toda su familia es rica y se le va a acercar mucha gente por interés. Ha perdido toda su privacidad. Es necesario que tenga dos o tres personas serias a su alrededor. Debe elegir a sus amigos, confiar en su familia y construir una red de seguridad”.

“Cuando gané Wimbledon con 17 años todavía estaba tratando de madurar y de encontrar mi sitio en el mundo. Después de ganar, hagas lo que hagas, se convierte en una noticia mundial y ocupa los titulares de los periódicos más importantes. Estoy feliz de haber ganado tres Wimbledon, pero tal vez con 17 años era demasiado joven. Todavía era un niño”, reflexionó también.

Los logros de Boris Becker en el tenis

Las vitrinas del extenista alemán están repletas de trofeos de todos los colores al poseer uno de los palmarés más completos de la historia. Quién fuera N°1 del Ranking ATP ganó más de 700 partidos y conquistó 64 títulos en el circuito, incluyendo los torneos de dobles.

Ganó 6 Grand Slams, todos menos Roland Garros, dónde cayó en semifinales en tres oportunidades. Además, obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, en parejas, y tampoco se privó de celebrar en torneos como la Copa Davis y la Copa Hopman.

