Fernando “Puma” Martínez vs. Jesse “Bam” Rodríguez, por la unificación de títulos mundiales supermosca en Riad: hora, canal y cartelera completa

Una mega cartelera de boxeo que se celebrará en Riad, Arabia Saudita, este sábado 22 de noviembre dará lugar al esperado combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso supermosca entre Jesse “Bam” Rodríguez, campeón del CMB y la OMB; y Fernando “Puma” Martínez, monarca de la AMB.

El ganador de la pelea no solo se quedará con esos tres cinturones, sino que también recibirá el título que entrega la tradicional revista The Ring. Así las cosas, solo le quedaría por conquistar el cinturón de la FIB que desde mayo de este año pertenece al mexicano Willibaldo García para erigirse como campeón mundial indiscutible.

Fernando Martínez se convirtió en campeón mundial de la AMB tras derrotar en decisión unánime a Kazuto Ioka en Japón el 7 de julio de 2024 y se legitimó con una nueva victoria sobre el japonés en la revancha que se consumó el pasado 11 de mayo, en Tokio y por la misma vía.

Jesse Rodríguez, peleador estadounidense de ascendencia mexicana, se coronó campeón mundial por el CMB en febrero de 2022 imponiéndose en decisión unánime a Carlos Cuadras y tras dejarlo vacante lo recuperó con un espectacular nocaut en el séptimo asalto ante el popular Gallo Estrada en junio de 2024. El pasado 19 de julio, añadió a su colección el título de la OMB luego de imponerse a Phumelele Cafu por nocaut técnico en el décimo round.

El afiche de la cartelera Ring IV: Noche de Campeones. (DAZN).

Dónde ver en Argentina la pelea entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez

El esperado combate de unificación de títulos mundiales solo podrá verse en Argentina a través de la plataforma DAZN, para la que además de estar suscripto se deberá pagar un costo adicional de 25 dólares. También existe la opción de contratar en precio promocional de 19.00 dólares el paquete DAZN Ultimate que ya incluye la velada.

¿Por qué no televisan la pelea de Puma Martínez vs Bam Rodríguez en Argentina?

Aunque desde Chino Maidana Promotions intentaron comprar los derechos para que la pelea entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez pudiera transmitirse en Argentina, no hubo un acuerdo con la plataforma DAZN que será la única encargada de la trasmisión del evento que se celebrará en Arabia Saudita.

¿A qué hora es la pelea?

Como el combate de unificación de títulos mundiales de peso supermosca es parte de un gran evento presentado como “Ring IV: Noche de Campeones” que contará con otros tres combates, Puma Martínez vs. Bam Rodríguez está programado para comenzar no antes de las 17.00 en hora de Argentina.

Cartelera completa

David Benavídez vs. Anthony Yarde // Por el título mundial de peso semipesado del CMB.

Brian Norman Jr. vs. Devin Haney // Por el título mundial de peso welter de la OMB.

Abdullah Mason vs. Sam Noakes // Por el título mundial de peso superligero de la OMB

Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez // Por los títulos mundiales de peso supermosca de la AMB, el CMB y la OMB.

