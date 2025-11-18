Se crió en un conventillo de La Boca, entrena en un cuartel de bomberos, es el único campeón mundial argentino y busca redoblar la apuesta: “Sé que puedo”

Argentina solo tiene en la actualidad un campeón mundial de boxeo entre los cuatro grandes organismos sancionadores mundialmente conocidos. Se trata de Fernando Martínez, quien ostenta el título de la AMB en la división de peso súper mosca desde que se impuso en Japón a Kazuto Ioka en mayo del año pasado y que previamente había coronado en la misma división, pero por la FIB, venciendo al Filipino Jerwin Ancajas.

Para confirmar que ninguna de las dos grandes hazañas que ha conseguido a lo largo de su carrera fueron un golpe de suerte, El Puma, apodo que heredó de su primo también boxeador, concedió la revancha a los dos campeones que destronó y volvió a derrotarlos, siempre fuera de casa.

Con 34 años y un invicto de 18 peleas, sin empates y con 9 victorias por la vía del nocaut, Martínez buscará redoblar la apuesta el próximo sábado en Arabia Saudita y unificar títulos mundiales ante Jesse Bam Rodríguez, campeón súper mosca por la OMB y el CMB, y considerado el mejor peleador de la división, con un récord profesional de 22 peleas sin empates ni derrotas.

La historia de Puma Martínez

El camino que recorrió Fernando Martínez hasta coronarse campeón mundial es en sí mismo una historia de superación absoluta. Nacido en una familia humilde, creció junto a once hermanos en un conventillo de La Boca y en ese mismo barrio, conocido en el mundo entero por su colorido, el tango y las hazañas del Xeneize en el plano deportivo, con representantes como Diego Maradona y Juan Román Riquelme, está preparándose para la que él mismo llamó “la pelea más importante de su vida”.

Fernando Martínez ganó los cuatro combates de título mundial que disputó en su carrera. (Foto de Getty).

Su padre murió hace nueve años y a su mamá pudo darse el gusto de comprarle la casa en la que vive actualmente. De ellos dos heredó la pasión por el boxeo, pues tiempo atrás recordó que esperaban hasta la madrugada para ver las peleas de Mike Tyson, su ídolo en la infancia.

Publicidad

Publicidad

ver también El mejor boxeador de la historia, según Puma Martínez: “Era mi Superman”

Fue su papá el que lo llevó a entrenar boxeo con 11 años y es a él a quien dijo haber soñado antes de cada uno de sus 18 combates como profesional. El primero fue en el gimnasio del Club El Porvenir, en agosto de 2017, y lo ganó por el retiro de su rival, Juan Ignacio Haran, al término del tercer asalto.

Tras su décima victoria consecutiva, tuvo la primera oportunidad de salir a pelear en el exterior. Fue en el International Convention Centre de East London, en Sudáfrica, donde el 16 de diciembre de 2019 derrotó por nocaut técnico en el undécimo asalto al local Athenkosi Dumezweni para coronarse campeón Silver de peso súper mosca del CMB.

Poco más de dos años después, se coronó campeón mundial por primera vez en su carrera y en los Estados Unidos, imponiéndose en decisión unánime a Jerwin Ancajas en el Cosmopolitan de Las Vegas. Tras derrotar al filipino también en la revancha, tuvo que dejar vacante su cinturón para enfrentar a Kazuto Ioka en Japón y cobrar la bolsa más importante de su carrera. El movimiento fue un éxito, porque también logró imponerse al japonés y siguió reinando en la división, habiendo salido también victorioso en la revancha que le concedió en mayo de este año.

Publicidad

Publicidad

Mientras se entrena en el cuartel de Bomberos del mismo barrio de La Boca que lo vio crecer, Puma Martínez sabe bien que Jesse Rodríguez le planteará un desafío incluso más exigente que los dos campeones mundiales a los que ya enfrentó y derrotó. Pero también avisó que es precisamente ese reto el que lo tiene motivado como nunca antes en su carrera.

“A veces, en algunas peleas anteriores, entrenaba muy fuerte, estaba dolorido y lo llamaba a Rodri (su entrenador) y era ‘bueno, dale, descansamos hoy, quedate tranquilo’, y ahora no, siento que hay algo por dentro que, aunque esté cansado, me hace levantar solo para ir a entrenar. Es terrible eso. Sé del compromiso que tengo, sé que puedo romper todos los récords y y traerle esa alegría a la Argentina. Sería algo único”, dijo en una entrevista que concedió recientemente a TN.

¿Cuándo y dónde es la pelea entre Puma Martínez y Jesse Rodríguez?

Fernando Puma Martínez y Jesse Bam Rodríguez pondrán en juego los títulos mundiales de peso súper pluma de la AMB, el CMB y la OMB este sábado 22 de noviembre en la ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Fernando Martínez es el único campeón mundial de boxeo actual de Argentina entre los cuatro principales organismos sancionadores (CMB, AMB, OMB y FIB).

Martínez unificará títulos mundiales en Arabia Saudita el sábado 22 de noviembre contra Jesse Bam Rodríguez.

Martínez ostenta un invicto de 18 peleas, con 9 victorias por nocaut, desde agosto de 2017.