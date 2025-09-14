Es tendencia:
Mientras en tenis Roland Garros entrega 65.9 millones de dólares, esto reparte en pádel

Se realizó por cuarto año consecutivo el torneo de Roland Garros de Pádel, que es uno de los cinco torneos más importantes del mundo.

Por Marco D'arcangelo

El Philippe-Chatrier fue sede del Alpine Paris Major de Pádel.
© Premier PádelEl Philippe-Chatrier fue sede del Alpine Paris Major de Pádel.

En el Philippe-Chatrier la dupla hispano-argentina compuesta por Agustín Tapia y Arturo Coello consiguió el tricampeonato en el Alpine Paris Major de Premier Pádel, que a su vez se lo denomina como el Roland Garros del deporte, ya que se juega en el mismo estadio que se juega el Grand Slam de tenis.

A pesar de ser un torneo de gran magnitud, ya que es uno de los cinco más importantes del mundo del pádel, el mismo está muy lejos del certamen de tenis a la hora de repartir premios económicos para los ganadores. Es que, el Grand Slam reparte en total 65.931.840 dólares entre singles masculinos y femeninos más los dobles.

Por su parte, el pádel tan solo entrega 1.204.617 dólares, que se divide entre los jugadores del cuadro masculino y del femenino. Es decir, en el mismo torneo, con la misma importancia, hay una diferencia de más de 60 millones de dólares en premios. 

Esta diferencia económica está en todos los torneos, ya que el pádel es un deporte que está en pleno crecimiento y el circuito de Premier Pádel comenzó a asentarse en los últimos años tras la desaparición del World Pádel Tour. Con el correr de las temporadas, los premios poco a poco fueron subiendo. 

El dinero que se llevaron los campeones del Alpine Paris Major

Así las cosas, las parejas ganadoras de este certamen, Delfina Brea y Gemma Triay, y Agustín Tapia y Arturo Coello, ganaron 56.160 dólares cada uno, una cifra mucho menor a la que obtiene el campeón y la campeona del Roland Garros, ya que ambos perciben el mismo premio.  Tal es la diferencia, que tanto Carlos Alcaraz, ganador de masculino, como Coco Grauff, campeona de femenino, percibieron 2.925.000 dólares.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

