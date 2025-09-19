Qué canal pasa la Reserve Cup Pádel de Marbella hoy: dónde ver, horario y partidos

La Reserve Cup Series reúne a 16 grandes estrellas del Circuito Internacional de Pádel para disputar la segunda etapa de esta serie en el Puente Romano de Marbella, donde el Team Reserve capitaneado por la estrella de la NBA, Jimmy Butler, enfrenta el Team Marbella del ex futbolista, Joaquín.

El Team Marbella, conformado por Agustín Tapia, Juan Lebrón, Franco Stupaczuk, Mike Yanguas, Javier García, Javier Barahona, Juanlu Esbrí y Xisco Gil, lidera la serie por 2 a 1 tras completarse la actividad del primer día. Por su parte, el Team Reserve, conformado por Arturo Coello, Ale Galán, Coki Nieto, Pablo Cardona, Javier Garrido, José Antonio Diestro, Maxi Sánchez y Lucas Campagnolo, tendrá la posibilidad de remontar ya que el torneo tiene puntaje creciente.

Cada triunfo de la primera jornada otorga un punto al equipo, por lo que las victorias de las duplas Stupaczuk/Lebron y Tapia/Barahona sumaron dos puntos para el Team Marbella, mientras que Campagnolo/Nieto descontaron sobre el final de la jornada. Para este segundo día, cada triunfo valdrá dos puntos.

Ya se está disputando la Reserve Cup Pádel en Marbella. (IG/@reservecupseries)

Dónde ver la Reserve Cup Pádel de Marbella

La Reserve Cup Pádel de Marbella se puede seguir en vivo por la transmisión oficial de Red Bull TV desde las 13hs (hora argentina).

Resultados del Día 1

Tapia/Barahona (Team Marbella) 6-3; 4-6; 10-6 sobre Coello Sanchez (Team Reserve)

Stupaczuk/Lebron (Team Marbella) 6-2; 5-7; 10-8 sobre Galan/Cardona (Team Reserve)

Campagnolo/Nieto (Team Reserve) 6-3; 6-2 sobre Yanguas/Esbri (Team Marbella)

Partidos del Día 2

Diestro/Sánchez (Team Reserve) v. Yanguas/García (Team Marbella)

Coello/Galán (Team Reserve) v. Tapia/Lebron (Team Marbella)