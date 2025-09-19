Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pádel

Qué canal pasa la Reserve Cup Pádel de Marbella hoy: dónde ver, horario y partidos

La Reserve Cup Series en Marbella continúa su actividad en esta jornada de viernes.

Por Germán Celsan

La actividad de la Reserve Cup Padel Marbella
© Reserve Cup SeriesLa actividad de la Reserve Cup Padel Marbella

La Reserve Cup Series reúne a 16 grandes estrellas del Circuito Internacional de Pádel para disputar la segunda etapa de esta serie en el Puente Romano de Marbella, donde el Team Reserve capitaneado por la estrella de la NBA, Jimmy Butler, enfrenta el Team Marbella del ex futbolista, Joaquín.

El Team Marbella, conformado por Agustín Tapia, Juan Lebrón, Franco Stupaczuk, Mike Yanguas, Javier García, Javier Barahona, Juanlu Esbrí y Xisco Gil, lidera la serie por 2 a 1 tras completarse la actividad del primer día. Por su parte, el Team Reserve, conformado por Arturo Coello, Ale Galán, Coki Nieto, Pablo Cardona, Javier Garrido, José Antonio Diestro, Maxi Sánchez y Lucas Campagnolo, tendrá la posibilidad de remontar ya que el torneo tiene puntaje creciente.

Cada triunfo de la primera jornada otorga un punto al equipo, por lo que las victorias de las duplas Stupaczuk/Lebron y Tapia/Barahona sumaron dos puntos para el Team Marbella, mientras que Campagnolo/Nieto descontaron sobre el final de la jornada. Para este segundo día, cada triunfo valdrá dos puntos.

Ya se está disputando la Reserve Cup Pádel en Marbella. (IG/@reservecupseries)

Ya se está disputando la Reserve Cup Pádel en Marbella. (IG/@reservecupseries)

Dónde ver la Reserve Cup Pádel de Marbella

La Reserve Cup Pádel de Marbella se puede seguir en vivo por la transmisión oficial de Red Bull TV desde las 13hs (hora argentina).

Resultados del Día 1

  • Tapia/Barahona (Team Marbella) 6-3; 4-6; 10-6 sobre Coello Sanchez (Team Reserve)
Publicidad
  • Stupaczuk/Lebron (Team Marbella) 6-2; 5-7; 10-8 sobre Galan/Cardona (Team Reserve)
  • Campagnolo/Nieto (Team Reserve) 6-3; 6-2 sobre Yanguas/Esbri (Team Marbella)

Partidos del Día 2

  • Diestro/Sánchez (Team Reserve) v. Yanguas/García (Team Marbella)
Publicidad
  • Coello/Galán (Team Reserve) v. Tapia/Lebron (Team Marbella)
  • Cardona/Coki (Team Reserve) v. Stupa/Gil (Team Marbella)
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Su hermano fue el 9 de Gallardo, tiene 19 años y River lo blinda con una cláusula millonaria
River Plate

Su hermano fue el 9 de Gallardo, tiene 19 años y River lo blinda con una cláusula millonaria

¿Se pierde 2 fechas? Qué harán en Boca si Scaloni convoca a Paredes a la Selección
Boca Juniors

¿Se pierde 2 fechas? Qué harán en Boca si Scaloni convoca a Paredes a la Selección

River hoy: el jugador clave de Palmeiras que está en duda para la revancha y el mensaje de Salas que generó ilusión
River Plate

River hoy: el jugador clave de Palmeiras que está en duda para la revancha y el mensaje de Salas que generó ilusión

A 24hs de enfrentar a Chelsea, Rúben Amorim fue implacable sobre Garnacho: “No es nuestro jugador”
Noticias de la Premier League

A 24hs de enfrentar a Chelsea, Rúben Amorim fue implacable sobre Garnacho: “No es nuestro jugador”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo