Récord en el deporte: la insólita goleada 98-1 en la Premier League de Futsal de Armenia

El deporte acaba de vivir un acontecimiento histórico que quedará registrado en los libros durante un largo tiempo. En futsal, Yerevan aplastó 98-1 a Alashkert y significó la goleada más abultada en toda la historia de la disciplina. Este hecho sumamente inesperado tuvo lugar en la jornada de este reciente fin de semana, correspondiente a la Premier League de Fútbol Sala de Armenia.

Para marcar semejante cantidad de anotaciones en un mismo partido, se necesita de un promedio de un gol cada 25 segundos disputados. El primer tiempo terminó con un resultado parcial de 33-0, mientras que en el complemento se convirtieron los restantes 65 tantos y el descuento, que solo sirvió para maquillar y adornar el marcador más amplio de todos los tiempos.

Lo cierto es que Yerevan protagonizó la mayor goleada de la historia al convertirle casi una centena de goles a Alashkert por una nueva jornada del campeonato doméstico de Armenia. De esta manera y aunque fue muy sorprendente, el conjunto del país euroasiático selló un marcador que se convirtió en récord al ser el resultado más abultado en el deporte en cuestión.

Yerevan goleó 98 a 1 a Alashkert por la Premier League de Futsal de Armenia.

Un dato relevante a tener en cuenta en esta oportunidad es que Alashkert es un equipo recién ascendido a la Primera División, por lo que se encuentra muy por debajo de la jerarquía que tienen sus nuevos contrincantes y no puede competir de igual a igual. Yerevan, como rival híper competitivo, no perdonó ni aminoró la marcha en ningún momento, para convertir lo máximo posible.

De hecho, en las 5 jornadas que van de la vigente temporada, le anotaron 196 goles y apenas convirtió 20. Según también informan medios locales, en esta misma competición ya existieron otros tantos resultados con grandes diferencias entre los conjuntos que son parte de la liga armenia. Solo por nombrar tres ejemplos de ello, aparecen marcadores finales de 42-4, 22-0 y 26-2.

Para tomar mayor dimensión de lo ocurrido entre Yerevan y Alashkert, alcanza con ver las imágenes del partido. La transmisión del compromiso deja en evidencia una inmensa distancia entre los equipos. La apariencia, la indumentaria, el estilo, la jerarquía y la actitud, son apenas un puñado de cuestiones que explican la sustancial diferencia entre los elencos de Armenia.

