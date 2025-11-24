Qué hay detrás del enojo de Guardiola con el representante del Diablito Echeverri antes del Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Emigrar del fútbol argentino a Europa, no es nada sencillo. El claro ejemplo de eso es Claudio Echeverri que, sin rodaje en Manchester City decidió salir cedido a Bayer Leverkusen en busca de mayor tiempo de juego pero tampoco lo encontró. Ante ese panorama adverso, Pep Guardiola apuntó directamente contra el representante del jugador durante una conferencia de prensa.

Después de irrumpir abruptamente en la Primera de River, el gigante británico compró al Diablito por su enorme talento. Sin embargo, sus primeros meses en Inglaterra estuvieron muy lejos de ser los esperados y buscó una salida para tener minutos. Según pudo saber Bolavip, ni él ni el club querían ese destino, pero se realizó ante la insistencia de Enzo Monteopane, su representante.

Lo cierto es que Pep realizó la rueda de prensa protocolar en el día previo, ya que este martes Manchester City se enfrenta a Bayer Leverkusen por la UEFA Champions League. Ante una pregunta sobre Echeverri, Guardiola expresó: “Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista”.

Claudio Echeverri, mediocampista ofensivo argentino de Bayer Leverkusen. (Getty Images)

Sin embargo, después de dejar en claro cuál es su postura con el oriundo de Chaco, puso el foco en su representante. “Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, pero no hablé con él“, manifestó en primera instancia. Luego, con un tono que evidencia su enojo sobre la situación en cuestión, el entrenador español insistió: “Estoy bastante seguro de que su agente lo sabrá todo”.

Fue ahí cuando el periodista utilizó una repregunta sobre la posibilidad de una eventual repesca en enero debido a la poca cantidad de minutos que tiene en Alemania. Lejos de aminorar la marcha, el exitoso director técnico redobló la apuesta contra Enzo Monteopane. “Es una pregunta para su hermoso agente…”, sentenció Guardiola de manera extremadamente tajante.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Tras la visita de Dua Lipa en el Superclásico ante River, las estrellas que visitaron La Bombonera junto a Riquelme para ver a Boca

La realidad es que los números no mienten: Echeverri fue titular en apenas 3 de los 16 partidos de Bayer Leverkusen, desde que arribó a la institución. No solo eso, sino que en esas tres titularidades fue reemplazado a los 46′, 56′ y 57′ minutos. En los restantes, ingresó desde el banco de suplentes en 5 encuentros, mientras que en los otros 8 ni siquiera entró al campo de juego.

DATOS CLAVE

El protagonista Pep Guardiola (DT de Manchester City) apuntó directamente contra el representante de Claudio Echeverri por su falta de minutos en Bayer Leverkusen .

(DT de Manchester City) apuntó directamente contra el de por su falta de minutos en . Guardiola declaró que el bajo rodaje de Echeverri en Bayer Leverkusen es una pregunta para su “ hermoso agente “, Enzo Monteopane .

declaró que el bajo rodaje de en es una pregunta para su “ “, . Echeverri fue titular en solo 3 de los 16 partidos de Bayer Leverkusen y fue reemplazado antes de los 60 minutos en esas ocasiones.

Publicidad