A 24hs de enfrentar a Chelsea, Rúben Amorim fue implacable sobre Garnacho: “No es nuestro jugador”

Sobre el cierre del mercado, Alejandro Garnacho cumplió con su objetivo y finalmente se convirtió en nuevo jugador de Chelsea, dejando atrás su etapa en Manchester United tras un desencuentro con Rúben Amorim por haberlo dejado en el banco en la final de la pasada Europa League. Aún así, al entrenador portugués le volvieron a preguntar por el argentino y su respuesta fue tajante.

Chelsea visita Old Trafford este sábado, en lo que será la vuelta de Garnacho a la que fue su casa durante cuatro años, pero Amorim no se mostró muy contento con la consulta: “Garnacho no es jugador nuestro. Estoy enfocado en nuestros jugadores“, contestó con crudeza ante la mención del argentino en conferencia de prensa.

A Rúben Amorim no le gustó que le pregunten por Garnacho en conferencia. (MUTV)

“Estoy contento con los regresos de Mason Mount y [Matheus] Cunha y ahí está puesto mi foco. Por lo demás, deberán hablar con el entrenador del Chelsea“, completó el luso, que se encuentra en una situación crítica tras haber sumado apenas cuatro puntos en los primeros cuatro partidos de la temporada de Premier League y que viene de caer por goleada en el Derbi ante Manchester City.

Fueron 144 partidos para Garnacho con la camiseta del Manchester United desde su debut en 2022, en los que convirtió 26 goles y repartió 22 asistencias, a la vez que ganó una Carabao Cup y una FA Cup.

Garnacho se mostró contento de estar en Chelsea

La otra cara de la moneda es el lado de Garnacho, quien luego de estrenarse en Champions League con Chelsea, reconoció estar contento con el traspaso: “Creo que es un buen club para poder seguir creciendo. La forma de jugar me va a venir muy bien a mi también y espero poder crecer en ese club“, le confió a ESPN una vez consumada la derrota vs. Bayern Múnich.

Garnacho tuvo sus primeros minutos en Chelsea pero aún no es titular. (Getty)

“Es verdad que no tuve pretemporada, vine hace dos semanas. Poco a poco, con entrenamiento todos los días, ir intentando ganar más ritmo y, poco a poco, poder jugar más minutos”, completó el argentino que aún no tuvo la posibilidad de iniciar como titular en los Blues.

Hasta el momento, Garnacho acumula un puñado de minutos ingresando sobre el final en el empate del fin de semana vs. Brentford y poco más de 20 minutos en el partido en Allianz Arena contra el conjunto alemán.

