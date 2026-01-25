Manchester United venció a Arsenal en un partidazo y le quitó su invicto como local en la Premier League

En el marco de la fecha 23 de la Premier League, en el Emirates Stadium, Arsenal, que se puso en ventaja a través de Martínez en contra y empató transitoriamente por Mikel Merino perdió 3 a 2con Manchester United por los goles de Mbeumo, Dorgu y Matheus Cunha, por lo que de esta manera se quedó sin su invicto como local.

Llegando a la primera media hora de juego, el elenco local logró la apertura del marcador luego de una jugada fortuita que tuvo como principal protagonista al defensor central argentino Lisandro Martínez, ya que convirtió en su propio arco.

Tras un remate de Martin Odegaard dentro del área grande, el futbolista de Manchester United quiso anticipar a Timber para despejar el balón, pero el mismo pegó en su talón derecho, por lo que desvió la trayectoria y se metió en el arco.

A pesar de este duro golpe, el equipo de Michael Carrick no bajó los brazos y en la primera situación clara que tuvo llegó a la igualdad a través de Mbeumo, quien definió ante la salida de Raya luego de capturar un mal pase entregado por Zubimendi.

En el inicio del complemento, los Reds Devil volvieron a pegar. Luego de un pase de Bruno Fernandes, Dorgu agarró la pelota de sobrepique en el borde del área grande y sacó un potente remate que se metió en el ángulo derecho de Raya para dar vuelta el marcador.

A falta de poco menos de 10 minutos para el final del encuentro, el local llegó al empate. Luego de un córner cerrado y una serie de rebotes en el área chica, apareció el español Mikel Merino para empujarla con la pierna derecha y así poner el empate parcial.

Cuando parecía que el partido moría en empate, la pelota le quedó al brasileño Matheus Cunha, quien desde media distancia sacó un remate a colocar al segundo palo y venció la estirada de David Raya para poner el 3 a 2 a favor de la visita.

